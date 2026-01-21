Французы отапливают дома туалетным способом: как это работает и где такое уже есть в Украине

Французы решили не терять бесплатную энергию

Многие украинцы, когда речь заходит за отопление, представляют себе тепловые насосы или газовые котлы. Однако в мире уже существуют новые необычные источники тепла.

Об этом пишет "24Канал".

Одним из таких необычных источников пользуются во Франции. Речь идет об отоплении с помощью сточных вод.

Все дело в том, что канализационные сети несут большие объемы отходной тепловой энергии. Поэтому в Париже и ряде других городов Франции придумали, как грамотно пристроить эту бесплатную энергию.

Для этого применяются системы рекуперации тепла — вода проходит через теплообменники и отдает тепло для отопления зданий или подогрева горячей воды. Это практическое использование ресурса, который просто теряется.

К слову, в некоторых городах Украины, например в Ивано-Франковске, уже также используют такую методику.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы в восторге от копеечного средства, которое греет даже в лютые морозы. По словам покупателей, данное средство за пару десятков гривен действительно может существенно помочь во времена холодов.