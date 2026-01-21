Звіт омбудсмена про дітей-сиріт використовує російська пропаганда, - аналітика РБК-Україна

Ворожа пропаганда докладає зусиль, аби максимум уваги було до нібито "неспроможності" України забезпечити дітям безпеку вдома і у проєктах евакуації

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна була змушена в екстреному порядку вивозити дітей-сиріт із прифронтових зон. Одним із масштабних проєктів була евакуація вихованців інтернатів Дніпропетровщини та Запорізької області до Туреччини навесні 2022 року. Цей проєкт одразу став мішенню для пропаганди агресора, йдеться у розслідуванні видання "РБК-Україна".

Журналісти вказують на те, що у 2023 році, коли понад тисяча українських сиріт уже перебували в Туреччині, російський диктатор Володимир Путін продовжував виправдовувати свої злочини з депортацією тим, що вкрадених дітей нібито нікуди повертати – немає безпечної території для них, доки триває війна. Тоді організатори проєкту "Дитинство без війни" запропонували використати турецький майданчик для повернення дітей із Росії до Туреччини як проміжного пункту на шляху додому в Україну. Однак рішення про масштабування цього формату не було підтримане на рівні уряду України. Натомість держава ініціювала додаткові перевірки.

"Спочатку комісія Мінсоцполітики надала позитивний висновок про умови перебування сиріт у Туреччині. Потім відбувся візит моніторингової групи Офісу омбудсмена. Звіт зафіксував низку порушень прав неповнолітніх, зокрема випадки неналежного поводження з боку вихователів. Згодом третя міжвідомча комісія під час повторної перевірки за участю депутатів та представників міністерств частково спростувала висновки моніторингової групи. Проте питання про розміщення депортованих українців у Туреччині відпало. Попри рішення президента Володимира Зеленського про повернення в Україну всіх евакуйованих дітей, турецький проєкт де перебували українські сироти на прохання міністерства соціальної політики кілька разів продовжували. Усі діти повернулися до України лише наприкінці 2024 року після 1000 днів у евакуації", — йдеться у матеріалі видання.

Автори статті впевнені: через рік, на тлі мирних переговорів, де основним пунктом залишається повернення незаконно депортованих до Росії неповнолітніх, новим "паливом" для кремлівської пропаганди стало розслідування українського медіа про перебування сиріт у Туреччині – у рамках того самого проєкту, проти якого російська ІПСО працювала ще у березні 2022 року.

"Ймовірно, закритий звіт омбудсмена з персональними даними дітей-сиріт опинився у журналістів і став основою для гучного розслідування", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Росія супроводжує потужними пропагандистськими кампаніями депортацію українських дітей. За версією РФ, дітей не викрадають, а рятують від небезпеки.