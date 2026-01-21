Отчет омбудсмена о детях-сиротах использует российская пропаганда, — аналитика РБК-Украина

Вражеская пропаганда прилагает усилия, чтобы максимум внимания было якобы к "несостоятельности" Украины обеспечить детям безопасность дома и в проектах эвакуации

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина была вынуждена в экстренном порядке вывозить детей-сирот из прифронтовых зон. Одним из масштабных проектов была эвакуация воспитанников интернатов Днепропетровщины и Запорожской области в Турцию весной 2022 года. Этот проект сразу стал мишенью для пропаганды агрессора, говорится в расследовании "РБК-Украина".

Журналисты указывают на то, что в 2023 году, когда более тысячи украинских сирот уже находились в Турции, российский диктатор Владимир Путин продолжал оправдывать свои преступления с депортацией тем, что украденных детей якобы некуда возвращать – нет безопасной территории для них, пока идет война. Тогда организаторы проекта "Детство без войны" предложили использовать турецкую площадку для возвращения детей из России в Турцию как промежуточный пункт на пути домой в Украину. Однако решение о масштабировании этого формата не было поддержано на уровне правительства Украины. В то же время государство инициировало дополнительные проверки.

"Сначала комиссия Минсоцполитики предоставила положительное заключение об условиях пребывания сирот в Турции. Затем последовал визит мониторинговой группы Офиса омбудсмена. Отчет зафиксировал ряд нарушений прав несовершеннолетних, в том числе случаи ненадлежащего обращения со стороны воспитателей. Затем третья межведомственная комиссия во время повторной проверки с участием депутатов и представителей министерств частично опровергла выводы мониторинговой группы. Однако вопрос о размещении депортированных украинцев в Турции отпал. Несмотря на решение президента Владимира Зеленского о возвращении в Украину всех эвакуированных детей, турецкий проект, где находились украинские сироты по просьбе министерства социальной политики, несколько раз продолжали. Все дети вернулись в Украину только в конце 2024 года после 1000 дней в эвакуации", — говорится в издании.

Авторы статьи уверены: через год, на фоне мирных переговоров, где основным пунктом остается возвращение незаконно депортированных в Россию несовершеннолетних, новым "топливом" для кремлевской пропаганды стало расследование украинского медиа о пребывании сирот в Турции – в рамках того же проекта, против которого российская ИПСО работала еще в 2 марта.

"Вероятно, закрытый отчет омбудсмена по персональным данным детей-сирот оказался у журналистов и стал основой для громкого расследования", — говорится в материале.

Напомним, что Россия сопровождает мощными пропагандистскими кампаниями депортацию украинских детей. По версии РФ детей не похищают, а спасают от опасности.