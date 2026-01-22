Вище тільки небо: Зеленський і Трамп зустрічаються у найвищому місті Європи — де воно на карті та в чому його секрет

Розмова політиків пройде в унікальних умовах

Президент України Володимир Зеленський прямує на зустріч із лідером США Дональдом Трампом, щоб обговорити мирну угоду. Місцем для переговорів було обрано швейцарський Давос, який є не лише "переговорною" для іменитих політиків, а й унікальною географічною точкою на карті світу.

"Телеграф" розповідає про те, чим славиться швейцарський курорт і так притягує найвпливовіших людей світу.

Поки багато хто у світі, затаївши тихання, очікує на результати переговорів Зеленського і Трампа, сама розмова політиків пройде в унікальних умовах — на висоті 1560 заходів над рівнем моря. Саме на такій висоті розташований Давос, який є найвищим містом Європи.

Давос. Колаж — Вікіпедія

Де знаходиться курорт

Давос розташований у кантоні (адміністративна одиниця, яку можна порівняти зі штатами в інших країнах через їхню суверенність та власні закони) Граубюнден. Регіон відомий своїми чудовими альпійськими пейзажами, і є справжнім раєм на землі для любителів зимових видів спорту.

Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що Давос затиснутий між величними піками швейцарських Альп. Це місце, куди неможливо потрапити випадково — місто-фортеця, оточене горами, що, крім іншого, робить його дуже безпечним для лідерів.

Цікаві факти про Давос

Це єдиний регіон, де розмовляють рідкісною ретороманською мовою. Його носіями є менше ніж 0,5% від населення країни.

Крім різноманітної пропозиції спортивних та розважальних заходів, Давос добре відомий як місце зустрічі світових експертів, впливових бізнес-лідерів, політиків та надбагатих завдяки своїй ролі господаря Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Часті зустрічі світових лідерів у Давосі – це вже історична звичка. Клаус Шваб. Засновник та колишній виконавчий голова Всесвітнього економічного форуму німець. Але він має швейцарське коріння, і він знає Давос з дитинства. Шваб розповів, що у 10 років він навчився кататися на лижах саме там. На етапі заснування Форуму Шваб був професором економіки в Центрі промислових досліджень у Женеві та мав організувати захід до його ювілею у 1971 році. Його ідея полягала в організації міжнародної зустрічі менеджерів, Європейського симпозіуму з менеджменту, яка до 1987 року мала назву Всесвітнього економічного форуму.

Клаус Шваб. Фото — Вікіпедія

Керівники туристичних компаній радять людям вирушати на схили під час проведення ВЕФ, бо тоді там "тихіше". Поки відбуваються зустрічі лідерів на схилах зазвичай небагато народу.

У Давос ходить легендарний Льодовиковий експрес — поїзд, що сполучає залізничні вокзали двох великих гірських курортів: Санкт-Моріца та Церматта у швейцарських Альпах. Поїзд значну частину свого шляху проходить через об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Ретійська залізниця у культурному ландшафті Альбули та Берніни.

Льодовиковий експрес у долині Альбула. Фото — Вікіпедія

