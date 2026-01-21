Допоможемо знайти Зеленського: Трамп став героєм мемів через заяву в Давосі

Дональд Трамп здивував заявами в Давосі

Президент США Дональд Трамп неодноразово ставав героєм мемів та курйозних ситуацій. Виступаючи в Давосі він заявив, що сьогодні хоче зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, який в Швейцарію навіть не приїхав.

Ці слова викликали гумористичну реакцію в користувачів соцмереж. "Телеграф" зібрав деякі меми про цю ситуацію.

"Я хочу зустрітися сьогодні з Зеленським, я вважаю, що Путін хоче підписати мирну угоду, сподіваюсь Зеленський зараз у цій залі", — заявив Трамп.

За його словами, Зеленський і Путін сильно ненавидять один одного. Але, Трамп вважає, що вони знаходяться на тому етапі, коли можуть зібратися разом і укласти угоду.

"У нас не буде Третьої світової війни. Я думаю, що якби мене не обрали, війна між Росією та Україною могла б перерости у Третю світову війну. А якщо вони цього не зроблять, вони дурні. Це стосується обох. І я знаю, що вони не дурні — але якщо вони не досягнуть цього, вони дурні", — сказав Трамп.

Дональд Трамп під час виступу в Давосі

Як відреагували соцмережі

Один з користувачів зобразив мультиплікаційного персонажа схожого на президента США посеред галявини з розставленими в сторони руками.

"Давайте допоможемо Трампу знайти Зеленського в цьому залі", — підписав картинку автор.

На іншому мемі забражений популярний мультперсонаж з впізнаваними емоціями шоку та зніяковілості на обличчі.

"Трамп: я сьогодні зустрінусь з Зеленським. Можливо, він навіть сидить в цьому залі. Зленський в Києві: (здивований, — ред.)", — пише автор мему.

Чому Зеленського немає в Давосі

Як повідомляв "Телеграф" президент Володимир Зеленський пропустив Всесвітній економічний форум у Давосі. У Швейцарії він мав зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом для обговорювання "плану процвітання України". Заплановане оголошення про "план процвітання" на суму 800 млрд доларів, яке мало бути погоджено між Україною, Європою та США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, було відкладено. Причиною цього стали значні розбіжності між європейськими столицями та Вашингтоном щодо Гренландії та організованої Трампом Ради миру для Гази.

Володимир Зеленський

