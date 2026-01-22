Выше только небо: Зеленский и Трамп встречаются в самом высоком городе Европы — где он на карте и в чем его секрет

Разговор политиков пройдет в уникальных условиях

Президент Украины Владимир Зеленский направляется на встречу с лидером США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирное соглашение. Местом для переговоров был выбран швейцарский Давос, который является не только "переговорной" для именитых политиков, но и уникальной географической точкой на карте мира.

"Телеграф" рассказывает о том, чем славится швейцарский курорт и так притягивает самых влиятельных людей мира.

Пока многие в мире, затаив тыхание, ожидают результатов переговоров Зеленского и Трампа, сам разговор политиков пройдет в уникальных условиях — на высоте 1560 меров над уровнем моря. Именно на такой высоте расположен Давос, который является самым высокогорным городом Европы.

Давос. Коллаж - Википедия

Где находится курорт

Давос расположен в кантоне (административная единица, которую можно сравнить со штатами в других странах из-за их суверенности и собственных законов) Граубюнден. Регион известен своими потрясающими альпийскими пейзажами, и является настоящим раем на земле для любителей зимних видов спорта.

Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Давос зажат между величественными пиками швейцарских Альп. Это место, куда невозможно попасть случайно — город-крепость, окруженный горами, что, кроме прочего, делает его очень безопасным для лидеров.

Интересные факты о Давосе

Это единственный регион, где говорят на редчайшем ретороманском языке. Его носителями является менее 0,5% от населения страны.

Помимо разнообразного предложения спортивных и развлекательных мероприятий, Давос хорошо известен как место встречи мировых экспертов, влиятельных бизнес-лидеров, политиков и сверхбогатых благодаря своей роли хозяина Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Частые встречи мировых лидеров в Давосе — это уже историческая привычка. Клаус Шваб. Основатель и бывший исполнительный председатель Всемирного экономического форума, по рождению немец. Но у него есть швейцарские предки, и он знает Давос с детства. Шваб рассказал, что в 10 лет он научился кататься на лыжах именно там. На этапе основания Форума Шваб был профессором экономики в Центре промышленных исследований в Женеве и должен был организовать мероприятие к его юбилею в 1971 году. Его идея заключалась в организации международной встречи менеджеров, Европейского симпозиума по менеджменту, который до 1987 года носил название Всемирного экономического форума.

Клаус Шваб. Фото - Википедия

Руководители туристических компаний советуют людям отправляться на склоны во время проведения ВЭФ, потому что тогда там "тише". Пока проходят встречи лидеров на склонах обычно не много народу.

В Давос ходит легендарный Ледниковый экспресс — поезд, соединяющий железнодорожные вокзалы двух крупных горных курортов: Санкт-Морица и Церматта в швейцарских Альпах. Поезд значительную часть своего путипроходит через объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, Ретийская железная дорога в культурном ландшафте Альбулы и Бернины.

Ледниковый экспресс в долине Альбула. Фото - Википедия

Напомним, ранее мы писали о том, как западные СМИ анализируют речь Трампа в Давосе.