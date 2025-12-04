Прийняв після Януковича: що відомо про літак Зеленського, на який "полювали" дрони (фото)

Ірландські військові ухвалили рішення не збивати БПЛА, оскільки мають обмежені можливості для знищення таких цілей

Чотири невідомі безпілотники військового зразку порушили заборонену для польотів зону поблизу Дублінського аеропорту якраз під час візиту до Ірландії президента України Володимира Зеленського. Літак приземлився трохи раніше запланованого терміну, й дрони на кілька хвилин не встигли на місце посадки.

Після цього безпілотники облетіли судно ВМС Ірландії LÉ William Butler Yeats, яке таємно було розгорнуто в Ірландському морі для візиту Зеленського. Про це пише видання Journal.

Володимир Зеленський та перша леді у Ірландії

Що треба знати

Безпілотники перебували в повітрі близько двох годин

Квадрокоптери пролітали над військовим судном, яке забезпечувало візит Зеленського

Особи операторів та мету польотів не встановлено

Безпілотники злетіли з північного сходу Дубліна та летіли до двох годин. Наразі невідомо, хто запускав та керував безпілотниками та де вони зараз знаходяться, але встановлено, що квадрокоптери, які зависли над судном, були великими та за військовими характеристиками надзвичайно дорогими.

Як пише видання, військовими було прийнято рішення не збивати безпілотники, які рухалися незалежно один від одного, тобто ними, ймовірно, керували чотири пілоти, оскільки судно має обмежені можливості для знищення подібних цілей.

Патрульне судно LÉ William Butler Yeats

На чому літає Зеленський

Володимир Зеленський та борт №1

Президент України для перельотів використовує повітряне судно A319 CJ UR-ABA, виготовлене у 2007 році. VIP-версію літака замовили аерокосмічній компанії Airbus для перевезення вищих посадових осіб України під час президента Віктора Ющенка.

Інтер'єр президентського літака станом на 2012 рік

До парку державного авіаційного підприємства "Україна" борт надійшов уже за Віктора Януковича.

Зеленській у літаку, 2020 рік

У 2023 році литовська компанія J&C Aero оновила інтер'єр літака, змінивши тканинні покриття, внутрішнє облицювання, сидіння, дивани, килими тощо, повідомляло видання avianews.com. Крім того, компанія розробила проєкт оновлення системи управління салоном та інтеграції розважальної системи. Їх встановлення було проведено талліннською компанією Magnetic MRO.

На момент початку повномасштабного вторгнення Airbus A319 перебував за межами України. Окрім "борта №1" в авіапарку підприємства "Україна" перебувають також Ан 148-100, Ан 74ТК-300 та вертоліт Мі-8.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", на думку колишнього полковника британської армії Геміша де Бреттон-Гордона Ірландія є слабким місцем Європи перед російською загрозою.