Народився в Росії та 6 років був головою ДПСУ: що відомо про Дейнека, в якого провели обшуки (оновлено)

У НАБУ розповіли деталі

У четвер, 22 січня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у колишнього голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Що потрібно знати:

У 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС

Серед підозрюваних опинилися одразу троє осіб із ДПСУ

Чиновники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що слідчі дії пов’язані зі справою про отримання неправомірної вигоди, ймовірно, пов’язаної з контрабандою сигарет.

Варто також додати, що 4 січня поточного року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади голови Держприкордонслужби, яку він обіймав із червня 2019 року. Після цього Дейнеко став радником Міністра внутрішніх справ.

Оновлено:

У пресслужбі НАБУ підтвердили, що викрили колишнього чиновника та чинної посадової особи Державної прикордонної служби України на систематичному отриманні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Серед підозрюваних:

колишній голова Держприкордонслужби, генерал;

начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;

колишня посадова особа Держприкордонслужби.

"У 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду. Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб)", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ також розповіли, що для приховування своїх дій вищезгадані чиновники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

"Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС. Водночас детективи встановили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми", — кажуть у пресслужбі.

У той же час народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомляє, посилаючись на свої джерела, що НАБУ також нібито провели обшуки у тимчасово виконуючого обов’язки голови ДПСУ Валерія Вавринюка.

Сергій Дейнеко — біографія

Народився 5 квітня 1975 року у місті Біробіджан (Єврейська автономна область, РФ).

Закінчив Академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького у 1996 році, Об’єднаний інститут військової розвідки при Національній академії оборони України у 2001 році та Ужгородський національний університет у 2009 році.

У період з вересня 1996 року по липень 2011 року служив в оперативно-розшукових підрозділах органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України.

Сергій Дейнеко

Потім з липня 2011 року до серпня 2014 року був начальником Луганського прикордонного загону.

Серпень — вересень 2014 року — заступник начальника Східного регіонального управління.

З вересня до листопада 2014 року обіймав посаду заступника начальника Південного регіонального управління.

З листопада 2014 року — заступник директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації ДПСУ.

Указом Президента України від 13 червня 2019 року призначено головою Державної прикордонної служби.

Звільнено 4 січня 2026 року.

Також у січні 2026 року призначений радником міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Сергій Дейнеко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що обшуки у лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко завершилися врученням підозри у пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів з інших фракцій за голосування "за" чи "проти" конкретних законопроектів.