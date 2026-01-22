Родился в России и 6 лет был главой ГПСУ: что известно о Дейнеко, у которого провели обыски (обновлено)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В НАБУ рассказали детали
В четверг, 22 января, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у бывшего главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.
Что нужно знать:
- В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС
- Среди подозреваемых оказались сразу трое лиц из ГПСУ
- Чиновники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Отмечается, что следственные действия связаны с делом о получении неправомерной выгоды, предположительно связанной с контрабандой сигарет.
Стоит также добавить, что 4 января текущего года президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Дейнеко с поста главы Госпогранслужбы, которую он занимал с июня 2019 года. После этого Дейнеко стал советником министра внутренних дел.
Обновлено:
В пресс-службе НАБУ подтвердили, что разоблачили бывшего чиновника и действующего должностного лица Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы.
Среди подозреваемых:
- бывший глава Госпогранслужбы, генерал;
- начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;
- бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.
"В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду. Только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство)", — говорится в сообщении.
В НАБУ также рассказали, что для сокрытия своих действий вышеуказанные чиновники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.
"Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС. В то же время детективы установили, что чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы", — отметили в пресс-службе.
В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщает, ссылаясь на свои источники, что НАБУ также якобы провели обыски у временно исполняющего обязанности главы ГПСУ Валерия Вавринюка.
Сергей Дейнеко — биография
Родился 5 апреля 1975 года в городе Биробиджан (Еврейская автономная область, РФ).
Окончил Академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого в 1996 году, Объединённый институт военной разведки при Национальной академии обороны Украины в 2001 году, и Ужгородский национальный университет в 2009 году.
В период с сентября 1996 по июль 2011 года служил в оперативно-розыскных подразделениях органов охраны государственной границы Государственной пограничной службы Украины.
Затем с июля 2011 года по август 2014 года был начальником Луганского пограничного отряда.
Август — сентябрь 2014 — заместитель начальника Восточного регионального управления.
С сентября по ноябрь 2014 года занимал должность заместителя начальника Южного регионального управления.
С ноября 2014 — заместитель директора Департамента оперативной деятельности Администрации ГНСУ.
Указом Президента Украины от 13 июня 2019 назначен председателем Государственной пограничной службы.
Уволен 4 января 2026 года.
Также в январе 2026 года назначен советником министра внутренних дел Игоря Клименко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что обыски у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко завершились вручением подозрения в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.