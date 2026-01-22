Родился в России и 6 лет был главой ГПСУ: что известно о Дейнеко, у которого провели обыски (обновлено)

В НАБУ рассказали детали

В четверг, 22 января, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у бывшего главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

Что нужно знать:

В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС

Среди подозреваемых оказались сразу трое лиц из ГПСУ

Чиновники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Отмечается, что следственные действия связаны с делом о получении неправомерной выгоды, предположительно связанной с контрабандой сигарет.

Стоит также добавить, что 4 января текущего года президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Дейнеко с поста главы Госпогранслужбы, которую он занимал с июня 2019 года. После этого Дейнеко стал советником министра внутренних дел.

Обновлено:

В пресс-службе НАБУ подтвердили, что разоблачили бывшего чиновника и действующего должностного лица Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы.

Среди подозреваемых:

бывший глава Госпогранслужбы, генерал;

начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

"В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду. Только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство)", — говорится в сообщении.

В НАБУ также рассказали, что для сокрытия своих действий вышеуказанные чиновники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

"Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС. В то же время детективы установили, что чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы", — отметили в пресс-службе.

В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщает, ссылаясь на свои источники, что НАБУ также якобы провели обыски у временно исполняющего обязанности главы ГПСУ Валерия Вавринюка.

Сергей Дейнеко — биография

Родился 5 апреля 1975 года в городе Биробиджан (Еврейская автономная область, РФ).

Окончил Академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого в 1996 году, Объединённый институт военной разведки при Национальной академии обороны Украины в 2001 году, и Ужгородский национальный университет в 2009 году.

В период с сентября 1996 по июль 2011 года служил в оперативно-розыскных подразделениях органов охраны государственной границы Государственной пограничной службы Украины.

Сергей Дейнеко

Затем с июля 2011 года по август 2014 года был начальником Луганского пограничного отряда.

Август — сентябрь 2014 — заместитель начальника Восточного регионального управления.

С сентября по ноябрь 2014 года занимал должность заместителя начальника Южного регионального управления.

С ноября 2014 — заместитель директора Департамента оперативной деятельности Администрации ГНСУ.

Указом Президента Украины от 13 июня 2019 назначен председателем Государственной пограничной службы.

Уволен 4 января 2026 года.

Также в январе 2026 года назначен советником министра внутренних дел Игоря Клименко.

Сергей Дейнеко

