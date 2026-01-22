Тепло пішло в будинки: в Києві озвучили терміни повернення опалення

Ситуація поступово нормалізується

У Києві триває процес відновлення теплопостачання у житлових будинках після нещодавніх аварій та обстрілів. 22 січня, або на ранок 23-го, майже всі будинки будуть знову з теплом.

Що потрібно знати:

Система опалення повністю працює, зараз йде наповнення труб гарячою водою

Без тепла залишалося близько 4 000 будинків, але вчора опалення повернули лише до 227 будинків

Очікується запуск опалення майже у всіх будинках, крім 100–150 об’єктів із серйозними аваріями

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що наразі відбувається наповнення будинків теплом.

Це займе весь сьогоднішній день, можливо, до завтра, але система повністю працює. Опалення повернули, і зараз просто йде процес наповнення та запуску будинків зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у столиці без тепла залишалося близько 4000 будинків. Після перших включень тепла вчора змогли повернути опалення лише у 227 будинках. Проте вже сьогодні, 22 січня, або до завтрашнього ранку практично у всі будинки повернуть тепло.

З того, що мені відомо, сьогодні до вечора, максимум до завтрашнього ранку, мають бути запущені практично всі будинки, крім тих, де є якісь спеціальні аварії та складні ситуації. Таких будинків на весь Київ — 100-150 максимум повідомляє співрозмовник.

Частина проблем виникла не лише через останнє відключення електрики після обстрілів, а й через критичні пориви труб ще до нього.

Після останнього обстрілу через те, що вимкнулася електрика, відповідно, вимкнулося теплопостачання. Це спровокувало певні технічні проблеми та аварії. З ними працювали весь вчорашній день, і наскільки мені відомо, вдалося вирішити ситуацію. Зараз іде наповнення системи та будинків, це займе добу-півтори підсумував Харченко.

