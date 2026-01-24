Тепер головна ціль — Львів? Експерт пояснив, для чого Росія почала застосовувати ракети 9М729

Вперше ворог вдарив по території нашої країни цією зброєю ще у 2022 році

Для ударів по Україні Росія стала частіше використовувати крилату ракету 9М729. Так ворог намагається збільшити дальність своїх ударів та мати змогу бити по західних областях без використання літаків.

Про це "Телеграфу" розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко: Чи дійсно ракета 9М729 – нове російське вундерваффе та в чому найбільша небезпека: пояснення експерта

За словами експерта, до 2025 року ця ракета майже не згадувалася у звітах про обстріли, а минулого року почала з'являтися все частіше. На його думку, це пов'язано з намаганнями росіян покращити удари з використанням класичного "Іскандера К".

Їх не задовольняє ця відстань 500 км і вони почали виходити на показник більшої відстані, щоб можна було до Львова дотягнутися, не підіймаючи у повітря Ту-95МС, – пояснив Коваленко

Друга причина, чому РФ почала переходити на ці ракети, в тому, що вони приблизно на пів метра більші за класичні 9М727-728. А якщо ракета більша за розмірами, для її запуску потрібна пускова установка іншого типу.

Крилата ракета 9М729 "Новатор"

Що відомо про ракету 9М729

Крилата ракета середньої дальності 9М729 (за класифікацією НАТО — SSC-8) може бути носієм ядерної або звичайної боєголовки. По суті, це той самий "Калібр", але наземний. Діаметр корпусу складає понад пів метра, а довжина ракети 9М729 оцінюється приблизно в 7,8 метра.

Вперше ворог вдарив цією ракетою по Україні у 2022 році Після кількох невдалих пусків, що призвели до виведення з ладу кількох пускових установок, росіяни відправили проєкт на доопрацювання.

Після модернізації росіяни знову почали використовувати 9М729 з серпня 2025 року. Одна з ракет 5 жовтня пролетіла понад 1200 км перед тим, як уразити ціль — житловий будинок у селі Лапаївка на Львівщині. На фрагментах корпусу ракети, що знайшли серед уламків, були чітко видимі маркування "9M729".

Як писав "Телеграф", раніше експерти обговорили нову далекобійну ракету "Іскандер", яка нібито може летіти на 1000 кілометрів. На їхню думку, її, ймовірно, не існує. Однак якщо це не вигадка, то під загрозою опиняється практично весь захід України.