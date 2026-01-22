Величезна "дура" долетить до Ужгорода та Львова: що відомо про ракету 9М729, яку використовують росіяни

Путін приховував цю заборонену зброю від американців

Росіяни відновили бойове застосування по території України крилатої ракети 9М729. Зараз довкола України зосереджено 24 самохідні пускові установки ракетного комплексу Іскандер-М1, з сумарним залпом — 96 крилатих ракет підвищеної дальності 9М729.

Про це повідомляє військово-аналітичний та моніторінговий Telegram-канал "єРадар". "Телеграф" решив розповісти про цю величезну ракету.

Ракети 9М729 були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, що був підписаний між США та СРСР у грудні 1987 року. Саме через цю зброю США вийшли з ядерного договору у 2019 році під час першого терміну президентства Дональда Трампа.

Що відомо про ракету 9М729

Крилата ракета середньої дальності 9М729 (за класифікацією НАТО — SSC-8) може бути носієм ядерної або звичайної боєголовки. За великим рахунком це той же "Калібр", але наземний.

Діаметр корпусу складає понад пів метра, а довжина ракети 9М729 оцінюється приблизно в 7,8 метра, хоча в деяких джерелах вказується діапазон 6-8 метрів.

Крилата ракета 9М729, інфографіка

Вважається, що розробка ракети 9М729 почалася у РФ у середині 2000-х років НВО "Новатор", звідки й розмовна назва. Її перший випробувальний пуск відбувся у 2008 році на полігоні Капустін Яр.

Вперше, застосування цієї ракети по території України відбулось в далекому 2022 році, але після кількох невдалих пусків, що привели до виведення з ладу кількох пускових установок, ворог відправив проект на доопрацювання.

Варто зазначити, що експериментальний ракетний комплекс "Іскандер-М1" навідміну від звичайного ОТРК "Іскандер", має чотири пускові контейнери, які встановлені на самохідну установку.

Пускова установка "Іскандер М"

Також відомо, що пускова установка з шістьма ТПК для ракет розміщується на базі МАЗ-543.

В небезпеці вся Україна

Примітно те, що за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), "Новатор" має радіус дії до 2500 км. Більшість джерел стверджують, що ракета має фактичну дальність 2350 км і зменшену дальність 2000 км при оснащенні 500-кг боєголовкою. Водночас самі росіяни заявляли про дальність менше ніж 500 км, їхня брехня була викликана порушенням договору РСМД.

Разом з тим в "єРадар" заявляють про підвищену дальність польоту нової крилатої ракети 9М729 в 1500 км з ракетного комплексу "Іскандер-М1". Це набагато менше даних американських фахівців, але однаково достатньо, щоб влучити у будь-яке місто України.

Крилата ракета 9М729

"Фактично, борти стратегічної авіації тепер можна не задіювати, оскільки, за умови пуску саме цих крилатих ракет, загроза буде актуальною для всієї України, включно з Львовом та Ужгородом, бо відстань від умовного Курська до Львова по прямій складає лише 870 км", – пише "єРадар".

Після доопрацювання росіяни знову почали використовувати 9М729 з серпня 2025 року. Одна з ракет 5 жовтня пролетіла понад 1200 км перед тим, як уразити ціль — житловий будинок у селі Лапаївка на Львівщині. Тоді загинули п’ятеро людей. Журналісти Reuters переглянули знімки уламків, де на фрагментах корпусу були чітко видимі маркування "9M729".

Руйнування внаслідок прильоту ракети "Новатор" на Львівщині

Раніше експерти обговорили нову далекобійну ракету "Іскандер", яка нібито може летіти на 1000 кілометрів. На їхню думку, її, ймовірно, не існує. Однак якщо це не вигадка, то під загрозою опиняється практично весь захід України.