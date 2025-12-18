"Новий "Іскандер" — якась маячня": експерти про ракету росіян, що вона може і куди долетить (карта)

У військового оглядача виникають великі сумніви щодо нової зброї Росії

Нової далекобійної ракети "Іскандер", яка нібито може летіти на 1000 кілометрів, ймовірно, не існує. Однак якщо це не вигадка, то під загрозою опиняється практично весь захід України.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіли експерти.

Фейк чи реальність – чим підозріла нова ракета росіян

Чому +500 км до дальносты, це не просто

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, раніше про розробку такої російської ракети він не чув. Але навіть суто з технічного погляду така модифікація виглядає вкрай малореалістичною.

"Якщо ми беремо стандартний "Іскандер-М", то для збільшення дальності його польоту необхідно збільшувати кількість палива. Це можна зробити шляхом збільшення розміру самої ракети (щоб збільшити паливний бак) або жертвуючи бойовою частиною. Однак, якщо ми говоримо про дворазове збільшення дальності, то з урахуванням структури самої ракети 9М723 це зробити без кардинальних змін у розмірах та створення нового палива — неможливо", — вважає Коваленко.

9М723

Росія навряд чи потягне

Коваленко зазначає, що скептицизму з приводу "Іскандер 1000" додають нинішні можливості Росії.

"У них немає зараз можливості створити паливо, яке б дозволяло летіти ракеті вдвічі далі без критичних змін габаритів. Навіть якби вони зменшили кількість бойової частини вдвічі, то такого обсягу не вистачило б для палива. Тому я скептично ставлюся до таких заяв", — підсумував він.

Маневри під питанням

Ще однією заявленою характеристикою нібито нової російської ракети була здатність маневрувати під час польоту. Коваленко має сумніви і з цього приводу.

"Для маневру потрібен постійно працюючий двигун, наприклад, як у крилатих ракет. Крилаті ракети маневрують під час всього свого польоту, а балістика використовує більшу частину свого палива саме під час стартової фази. Їй на маневри просто не вистачає залишків палива. Якщо вона почне маневрувати, то дальність зменшиться. До того ж як вона маневруватиме, якщо в неї немає крил, як у крилатої ракети. Такий вид ракет не може маневрувати. Може матися на увазі невелика зміна траєкторії перед заходом на мету створення труднощів ППО. Але це не називається маневруванням протягом усього польоту", — сказав Коваленко.

Старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний підтвердив, що щодо аеробалістичних можливостей "нового Іскандера" є сумніви.

"Щодо аеробалістики є сумніви — порівнювати цю ракету з "Кинджалом" не варто. Х-47М2 "Кинджал" може здійснювати маневри практично на всій траєкторії польоту, що ускладнює прогнозування її руху та перехоплення. На відміну від неї, балістичні ракети летять по прогнозованій дузі та здійснюють маневри у фінальній частині польоту, коли виходять на ціль", — сказав Земляний.

Швидкість неможлива

Коваленко каже, що та швидкість, про яку говорять у мережі (понад 7 тисяч кілометрів на годину), це аеробалістична швидкість.

"Це я б навіть сказав гіперзвукова ракета аеробалістичного типу. Таке треба запускати з повітряного носія. Це якась маячня. Немає балістичних ракет, які могли б перейти за межі гіперзвуку", — зазначає експерт.

Що буде з точністю такого Іскандера

Якщо ж припустити, що ракета реально існує, її точність, ймовірно, виявиться, м’яко кажучи, не видатною.

"Звичайно, чим більша дальність, тим більша похибка. Особливо, якщо ми говоримо про російські засоби ураження. Точність серйозно змінюватиметься залежно від того, яку відстань пролітає така ракета", — пояснив Коваленко.

Куди долетить така зброя, які міста в небезпеці

Коваленко розповів, що область ураження можна розрахувати наступним чином: відняти від заявленої дальності "буфер безпеки" для установки, довжиною 50-100 кілометрів.

"Якщо, наприклад, таку ракету запускатимуть із Білорусі, то це "привіт" Ужгороду, Івано-Франківську, Чернівцям і так далі", — підрахував військовий оглядач.

Проте, зазначає Земляний, зараз і так вся територія України перебуває під загрозою російського ракетного озброєння – тут немає винятків. Поява або активніше використання подібної ракети не надто змінює ризик ударів по віддалених регіонах країни.

"Якщо швидкість цієї ракети аналогічна базовій балістичній 9М723 з комплексу "Іскандер-М", то, залежно від місця пуску (дальності польоту), час підльоту може становити від 5 до 10 хвилин. Якщо 1 тис. км — це гранична дальність, то фактична дистанція ураження буде дещо меншою.Розміщення комплексів "Іскандер" та ракет із дальністю 1000 км на території Білорусі може мати місце, однак радше з метою залякування та "брязкання" зброєю перед Європою. Такої дальності достатньо, аби загрожувати основним цілям у Центральній та Північній Європі", — вважає Земляний.

Заявлена область поразки Іскандер-1000

Заявлена область поразки Іскандер-1000

Скільки таких ракет може бути у Кремля

Точної інформації, зазначає Земляний, немає. Відомо лише, що Кремль збирався виготовити 18 нових далекобійних комплексів до кінця 2025 року.

Чим збивати балістику

За словами Коваленка, збивати класичні балістичні ракети, із систем які є у нас, можуть лише SAMP-T або Patriot. Якщо ж таку ракету переплутали з крилатою, наприклад з черговою модифікацією 9М729, такий тип ракет може збивати і С-300, і IRIS-T, і інші установки.

Підтверджує висновок Коваленко та Земляний.

"Фактично єдиним засобом, який може знищити таку ракету, є зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3", — зазначив він.

9М729

У чому складність

"На відміну від носіїв "Кинджалів", які фіксують під час їхнього зльоту, установку з балістикою можна засікти лише під час пуску. Тому сухопутну установку дуже складно фіксувати", — додав він.

До того ж, додає Земляний, Україна продовжує стикатися з обмеженою кількістю ракет-перехоплювачів Patriot. Йдеться навіть не про небажання партнерів передавати ці ракети, а про обмежені (по суті штучні) темпи їх виробництва.

Більше того, в мережі пишуть, що ракета може мати нову систему управління і бути стійкою до засобів РЕБ. Це на якийсь час може знизити ефективність українського ППО, проте ця інформація поки що не підтверджена. Тому говорити про точність, як і про основні ризики від ракети, поки що зарано.

Хто розповів про нову загрозу

Про фіксацію нібито першого пуску "Іскандер-М" на відстань близько 800 км пише військовий оглядач Роман Бочкала. Він зазначає — у такому разі "вікно" для реакції протиповітряної оборони зменшується до кількох хвилин. Мовляв, росіяни зробили зі зброї тактичного рівня майже стратегічну. У стандартній ракеті збільшили кількість палива та потужність двигуна, щоб вона летіла набагато далі — до 900-1000 км і більше. За швидкістю вона наближається до "Кинджала", при цьому маневрує під час польоту, а на фінальному етапі вона падає майже вертикально під кутом до 90 градусів, що ще більше ускладнює роботу ППО.

Заявлені характеристики Іскандер-1000

Висновок

У військового оглядача виникають великі сумніви щодо інформації, яку публікують у мережі про нібито новий "Іскандер".

"Швидше це спроба похайпувати на темі ракетної загрози для України, на кшталт "1000 шахедів щоночі". Ми вже це чули протягом усього 2025 року. Ви бачили хоча б одну ніч з 1000 шахедів? Навіть з шахедами і дронами приманками. Ні, такого не було. Такого не було. Той, хто розуміється в ракетних системах хоча б базово, повинен розуміти, що підвищення дальності польоту вдвічі потрібно збільшувати або збільшувати паливний бак або знайти новий вид палива. Росія сьогодні просто не має таких можливостей щодо створення такого палива. Я не вірю, що ця ракета існує", — резюмував Коваленко.

