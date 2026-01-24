Теперь главная цель – Львов? Эксперт объяснил, для чего Россия начала применять ракеты 9М729

Впервые враг ударил по территории нашей страны этим оружием еще в 2022 году

Для ударов по Украине Россия стала чаще использовать крылатую ракету 9М729. Так враг пытается увеличить дальность своих ударов и иметь возможность бить по западным областям без использования самолетов.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко: Действительно ли ракета 9М729 – новое российское вундерваффе и в чем наибольшая опасность: объяснение эксперта

По словам эксперта, до 2025 году эта ракета почти не упоминалась в отчетах об обстрелах, а в прошлом году начала появляться все чаще. По его мнению, это связано с попытками россиян улучшить удары с использованием классического "Искандера К".

Их не удовлетворяет это расстояние 500 км, и они начали выходить на показатель большего расстояния, чтобы можно было до Львова дотянуться, не поднимая в воздух Ту-95МС, – пояснил Коваленко.

Вторая причина, почему РФ начала переходить на эти ракеты, в том, что они примерно на пол метра больше классических 9М727-728. А если ракета больше размеров, для ее запуска нужна пусковая установка другого типа.

Крылатая ракета 9М729 "Новатор"

Что известно о ракете 9М729

Крылатая ракета средней дальности 9М729 (по классификации НАТО — SSC-8) может быть носителем ядерной или обычной боеголовки. По сути, это тот же "Калибр", но наземный. Диаметр корпуса составляет более полуметра, а длина ракеты 9М729 оценивается примерно в 7,8 метра.

Впервые враг ударил этой ракетой по Украине в 2022 году. После нескольких неудачных пусков, которые привели к выведению из строя нескольких пусковых установок, россияне отправили проект на доработку.

После модернизации россияне снова начали использовать 9М729 с августа 2025 года. Одна из ракет 5 октября пролетела более 1200 км, прежде чем поразить цель — жилой дом в селе Лапаевка на Львовщине. На фрагментах корпуса ракеты, нашедших среди обломков, были отчетливо видны маркировка "9M729".

Как писал "Телеграф", ранее эксперты обсудили новую дальнобойную ракету "Искандер", которая якобы может лететь на 1000 километров. По их мнению, ее, вероятно, не существует. Однако если это не вымысел, то под угрозой оказывается практически весь запад Украины.