У США заговорили про близьку зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

У Вашингтоні сигналізують про помітний прогрес після переговорів в Абу-Дабі

Зустріч президента України Володимира Зеленського та російського голови Володимира Путіна, на думку представників США, може статися найближчим часом.

Що потрібно знати:

Переговори в Абу-Дабі названі важливим кроком, який наблизив сторони до наступного етапу діалогу

Імовірність прямих переговорів оцінюється як висока

До зустрічі лідерів сторони планують провести ще кілька раундів консультацій

Про це повідомляє Axios, посилаючись на слова американських чиновників. Вони наголосили, що зустріч в Абу-Дабі стала важливим кроком на шляху до наступного етапу переговорів.

"Ми дуже близькі до зустрічі Путіна та Зеленського", — сказав один із чиновників.

За словами одного з представників США, ймовірність організації прямого діалогу між Зеленським та Путіним зараз є вкрай високою. Він зазначив, що у разі успішного проведення наступної тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, переговори можуть тривати вже на території України чи Росії. Подібного формату не було багато років.

"Ми вважаємо, що ці зустрічі повинні відбутися до зустрічі лідерів. Ми думаємо, що до цього залишилося недалеко. Якщо ми продовжимо рухатися нинішнім шляхом, ми дістанемося до цього моменту", — додав американський чиновник.

Передісторія

23 та 24 січня в Абу-Дабі пройшли переговори між делегаціями України, США та Росії щодо завершення війни.

Головні заяви Зеленського за підсумками першого дня:

"США говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі".

"Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький".

"По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки — ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки в українців було бажання закінчити цю війну, досягти повної безпеки — щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося".

За підсумками зустрічей у ці дні всі сторони домовилися доповісти у своїх столицях про кожен із аспектів переговорів та погодити з лідерами подальші кроки. Військові визначили перелік питань на майбутню зустріч. За готовності рухатися далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Путін не йде на мирні переговори із Зеленським.