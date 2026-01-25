В США заговорили о скорой встрече Зеленского и Путина: что известно

В Вашингтоне сигнализируют о заметном прогрессе после переговоров в Абу-Даби

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского главы Владимира Путина, по мнению представителей США, может произойти в ближайшее время.

Что нужно знать:

Переговоры в Абу-Даби названы важным шагом, который приблизил стороны к следующему этапу диалога.

Вероятность прямых переговоров оценивается как высокая

До встречи лидеров стороны планируют провести еще несколько раундов консультаций

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на слова американских чиновников. Они отметили, что встреча в Абу-Даби стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров.

"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — сказал один из чиновников.

По словам одного из представителей США, вероятность организации прямого диалога между Зеленским и Путиным сейчас крайне высока. Он отметил, что в случае успешного проведения следующей трехсторонней встречи в Абу-Даби, переговоры могут продолжиться уже на территории Украины или России. Подобного формата не было на протяжении многих лет.

"Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы думаем, что до этого осталось недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента", — добавил американский чиновник.

Предыстория

23 и 24 января в Абу-Даби прошли переговоры между делегациями Украины, США и России по вопросу завершению войны.

Главные заявления Зеленского по итогам первого дня:

Главное из заявления президента:

"США говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть по крайней мере часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама начала. Украинские позиции четкие"

"Рамки для диалога определил для нашей делегации. Постоянно делегация на связи – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба и представитель ГУР Скибицкий"

"По содержанию переговоров сегодня пока еще рано делать выводы — мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты. Надо, чтобы не только у украинцев было желание закончить эту войну, добиться полной безопасности — чтобы и у России подобное желание как-то все-таки родилось".

По итогам встреч в эти дни все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на предстоящую встречу. При готовности двигаться дальше – а Украина готова – состоятся следующие встречи, и потенциально – на следующей неделе.

