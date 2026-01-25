Нардеп Саламаха трагічно загинув в ДТП під Львовом. Хто він та чим встиг запам'ятатися

На місці аварії нардепа вдалося стабілізувати, але він помер в лікарні

Народний депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП за кермом квадроцикла у Сокільниках під Львовом. Виїхавши на зустрічну смугу, він зіткнувся з маршруткою.

Лікарі до останнього боролись за його життя, але нардеп помер в лікарні. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Що відомо про ДТП

Аварія сталась в неділю, 25 січня, близько 18:40 в Сокільниках на Львівщині. ДТП за напрямком руху в сторону Малечкович.

"Щодо ДТП в Сокільниках. Так, є підтвердження що водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну був народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха. За попередньою інформацією — реанімували , везуть в лікарню", — написав Зінкевич.

Пізніше він додав, що народний депутат України Орест Саламаха помер в лікарні. Це сталось близько 20:00.

Фото з місця ДТП

Маршрутне таксі, в яке врізався Орест Саламаха

Цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він висловив співчуття родині загиблого колеги.

"В результаті ДТП загинув наш колега, батько трьох дітей Орест Саламаха. Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста. Щирі співчуття родині. Розділяємо біль і сум від цієї передчасної втрати", — написав Арахамія.

Що відомо про Ореста Саламаху

Орест Саламаха у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради у 121 виборчому окрузі. Під час президентських виборів 2019 року Саламаха був довіреною особою, кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Зареєстроване місце проживання село Сокільники біля Львова. Тут родина Саламах володіє великою кількістю нерухомості. Саламаха має будинок на 247 квадратних метрів, вартість якого сягає 853 тисячі гривень.

Орест Саламаха

Дружина Анна Саламаха також має будинок у Сокільниках на понад 400 квадратних метрів. Крім того, Анна має в цьому ж селі три нежитлові приміщення, загальною площею понад 600 квадратів. Також дружина нардепа має дві земельні ділянки у селі Карачинів. Яворівського району, кожна з яких на понад 20 соток, і земельну ділянку в селі Терло, що за 5 кілометрів від польського кордону. Крім того в її власності є квартира у Львові у 65 квадратних метрів.

З цінного рухомого майна Орест Саламаха декларував автомобілі Kia Magentis та AUDI E-TRON. Проте, як повідомляв "Телеграф", у 2023 році Саламаха пересів на Mercedes-Benz EQS 450+, який купили в США та привезли до України за 55 тисяч доларів.

У дружини є BMW X5 і мотоцикл Harley-Davidson XL 883. Крім того, в 2022 році Анна придбала ще й баштовий кран з верхнім поворотним пристроєм. Орест Саламаха має корпоративні права у громадській організації "Спілка мешканців "Південний".

Орест Саламаха

В яких скандалах фігурував Саламаха

Орест Саламаха не підписався за заборону московського патріархату в Україні. Крім того, він готував дисертацію про Російську імперію, а також вносив правку до одного із законопроектів, що передбачала повне виведення телебачення з-під дії закону про мову, проте згодом він її відкликав.

У 2024 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в декларації про доходи львівського нардепа Ореста Саламахи недостовірних відомостей на 9 млн грн. Зокрема, його дружина змогла придбати три ділянки у Сокільниках всього за 66 тисяч гривень, вто йчас, як їхня мінімальна ринкова вартість становить 3 мільйони гривень.

Орест Саламаха

