Капот сплющило як бляшанку: на трасі Київ — Чоп повністю паралізовано рух через серйозну ДТП (фото, карта)

Марія Назарова
Екстрена медична допомога, ДТП Новина оновлена 25 січня 2026, 14:53
Екстрена медична допомога, ДТП. Фото Колаж "Телеграфу"

Зіткнення стало причиною транспортного колапсу

У неділю, 25 січня, на трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті на автомагістралі М06 повністю паралізовано рух.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". Спеціальні служби вже працюють на місці інциденту.

Пікап Nissan зіткнувся з іншою іномаркою на трасі М06 біля каплиці Святої Параскеви у районі населеного пункту Хренів Львівського району. На фото видно, що в однієї з машин капот сплющило як бляшанку.

На місце події прибули спеціальні служби: пожежні та екстрена медична допомога. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Аварія на трасі М06 Львів-Київ 25 січня 2026
Аварія на трасі М06 Львів-Київ

Через ДТП рух автомобілів на цій ділянці траси Київ-Чоп повністю паралізований.

Місце аварії 25 січня 2026 року на трасі М06 Львів-Київ на карті
Місце аварії на трасі М06 Львів-Київ на карті

