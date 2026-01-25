Капот сплющило як бляшанку: на трасі Київ — Чоп повністю паралізовано рух через серйозну ДТП (фото, карта)

Зіткнення стало причиною транспортного колапсу

У неділю, 25 січня, на трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті на автомагістралі М06 повністю паралізовано рух.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". Спеціальні служби вже працюють на місці інциденту.

Пікап Nissan зіткнувся з іншою іномаркою на трасі М06 біля каплиці Святої Параскеви у районі населеного пункту Хренів Львівського району. На фото видно, що в однієї з машин капот сплющило як бляшанку.

На місце події прибули спеціальні служби: пожежні та екстрена медична допомога. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Аварія на трасі М06 Львів-Київ

Через ДТП рух автомобілів на цій ділянці траси Київ-Чоп повністю паралізований.

Місце аварії на трасі М06 Львів-Київ на карті

