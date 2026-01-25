Нардеп Саламаха трагически погиб в ДТП во Львове. Кто он и чем успел запомниться
На месте аварии нардепа удалось стабилизировать, но он скончался в больнице
Народный депутат от партии "Слуга народа" Орест Саламаха погиб в ДТП за рулем квадроцикла в Сокольниках под Львовом. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с маршруткой.
Врачи до последнего боролись за его жизнь, но нардеп умер в больнице. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Что известно о ДТП
Авария произошла в воскресенье, 25 января, около 18:40 в Сокольниках Львовской области. ДТП по направлению движения в сторону Малечкович.
"О ДТП в Сокольниках. Да, есть подтверждение, что водителем квадроцикла, выехавшего на встречную был народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха. По предварительной информации — реанимировали, везут в больницу", — написал Зинкевич.
Позже он добавил, что народный депутат Украины Орест Саламаха скончался в больнице. Это произошло около 20:00.
Эту информацию подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он выразил соболезнования семье погибшего коллеги.
"В результате ДТП погиб наш коллега, отец троих детей Орест Саламаха. Трагическое событие случилось сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста. Искренние соболезнования семье. Разделяем боль и печаль от этой преждевременной потери", — написал Арахамия.
