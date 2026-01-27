Партія Саакашвілі висловила підтримку Юлії Тимошенко

Партія "Єдиний національний рух" (United National Movement), одна з найбільших і найвпливовіших опозиційних політичних сил Грузії, заснована експрезидентом країни Міхеїлом Саакашвілі, — заявила про занепокоєння можливими ознаками несправедливого ставлення до лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Про це йдеться в заяві партії на Facebook.

У заяві партії зазначається, що UNM має багаторічні відносини з Тимошенко, яку там називають патріоткою України та відомим міжнародним лідером. Грузинська політична сила закликала до максимально прозорого та справедливого розгляду справи.

"Ми бачимо тривожні ознаки можливого несправедливого ставлення до неї і закликаємо до максимально прозорого та справедливого розгляду", — йдеться у заяві.

"Єдиний національний рух" також висловлює впевненість, що Юлію Тимошенко буде виправдано, і вона й надалі робитиме внесок у добробут українців. У заяві наголошується, що Україна потребує її "вільної та в безпеці", без подальших перешкод.

Нагадаємо, "Єдиний національний рух" — ключова опозиційна сила в Грузії, яка традиційно декларує проєвропейський курс, підтримку демократичних інститутів і верховенства права. Партія неодноразово виступала з міжнародними заявами на захист політиків, яких вважає жертвами політично вмотивованого переслідування, зокрема у справах, що мають резонанс за межами окремих держав.

У понеділок, 26 січня, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що аудіоматеріали НАБУ, які фігурують у її справі, є результатом монтажу та постпродакшену. Під час судового засідання політик послалася на висновки незалежної експертизи, яка виявила сліди стороннього втручання в аудіодоріжки.