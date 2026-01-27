В АТБ впали ціни на популярні товари: що можна купити з великою знижкою зараз

Багато продуктів можна придбати за привабливою ціною

Українці на знижках у магазинах можуть заощаджувати значні суми. Наразі акції, зокрема, проводить мережа супермаркетів АТБ.

"Телеграф" розповідає детальніше про 10 товарів, які можна придбати за знижкою до 3 лютого. Йдеться про програму "Суперціна на улюблені товари". Під час неї продукти можна придбати за привабливою ціною. Більше того, цінники "ріжуться" ще більше за наявності банківської картки АТБ.

Приклади цін:

Вареники "Геркулес" з картоплею та грибами (500г.) — 44 гривні замість 62 (42 по карті АТБ).

Зелений чай "Pickwick" (20 пакетиків — 58 замість 84 (55 за картою АТБ).

Розчинна кава Nescafe (200г.) — 241 гривня замість 346 (229 по карті АТБ).

Солоні огірки "Розумний вибір" (1000г/600г.) — 72 гривні замість 100 (68 по карті АТБ).

Морозиво "Milka" полуничний чізкейк (67г.) — 86 гривень замість 112 (82 за картою АТБ).

Креветки "Водний світ" у заливці (150г) — 106 гривень замість 138 (101 по карті АТБ).

Гель для гоління "АRKO" (200 мл.) — 125 гривень замість 162 (119 по карті АТБ).

Філе анчоуса "Coargal" в оливковій олії (48г) — 87 гривень замість 134 (83 по карті АТБ).

Квашена капуста "Розумний вибір" (900г.) — 71 гривня замість 102 (68 по карті АТБ).

Цукерки "Roshen" Yummi Gummi (70г.) — 27 гривень замість 37 (25 по карті АТБ).

Знижки в АТБ

Чому продукти продають зі знижкою?

Багато хто помилково вважає, що всі знижки ставлять тільки на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше це не так. Насправді для акцій є низка інших причин:

Звільнення полиць для нових постачань.

Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)

(деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти) Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці у захваті від недорогого засобу, який гріє навіть у люті морози.