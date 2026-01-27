В АТБ впали ціни на популярні товари: що можна купити з великою знижкою зараз
Багато продуктів можна придбати за привабливою ціною
Українці на знижках у магазинах можуть заощаджувати значні суми. Наразі акції, зокрема, проводить мережа супермаркетів АТБ.
"Телеграф" розповідає детальніше про 10 товарів, які можна придбати за знижкою до 3 лютого. Йдеться про програму "Суперціна на улюблені товари". Під час неї продукти можна придбати за привабливою ціною. Більше того, цінники "ріжуться" ще більше за наявності банківської картки АТБ.
Приклади цін:
- Вареники "Геркулес" з картоплею та грибами (500г.) — 44 гривні замість 62 (42 по карті АТБ).
- Зелений чай "Pickwick" (20 пакетиків — 58 замість 84 (55 за картою АТБ).
- Розчинна кава Nescafe (200г.) — 241 гривня замість 346 (229 по карті АТБ).
- Солоні огірки "Розумний вибір" (1000г/600г.) — 72 гривні замість 100 (68 по карті АТБ).
- Морозиво "Milka" полуничний чізкейк (67г.) — 86 гривень замість 112 (82 за картою АТБ).
- Креветки "Водний світ" у заливці (150г) — 106 гривень замість 138 (101 по карті АТБ).
- Гель для гоління "АRKO" (200 мл.) — 125 гривень замість 162 (119 по карті АТБ).
- Філе анчоуса "Coargal" в оливковій олії (48г) — 87 гривень замість 134 (83 по карті АТБ).
- Квашена капуста "Розумний вибір" (900г.) — 71 гривня замість 102 (68 по карті АТБ).
- Цукерки "Roshen" Yummi Gummi (70г.) — 27 гривень замість 37 (25 по карті АТБ).
Чому продукти продають зі знижкою?
Багато хто помилково вважає, що всі знижки ставлять тільки на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше це не так. Насправді для акцій є низка інших причин:
- Звільнення полиць для нових постачань.
- Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.
