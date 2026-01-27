В АТБ упали цены на популярные товары: что можно купить с большой скидкой прямо сейчас

Многие продукты можно приобрести по привлекательной цене

Украинцы на скидках в магазинах могут экономить значительные суммы. В настоящий момент акции, в частности, проводит сеть супермаркетов АТБ.

"Телеграф" рассказывает детальнее о 10 товарах, которые можно приобрести по скидке до 3 февраля. Речь идет о программе "Суперцена на любимые товары". Во время неё продукты можно приобрести по привлекательной цене. Более того, ценники "режутся" еще больше при наличии банковской карты АТБ.

Примеры цен:

Вареники "Геркулес" с картошкой и грибами (500г.) — 44 гривны вместо 62 (42 по карте АТБ).

Зеленый чай "Pickwick" (20 пакетиков — 58 вместо 84 (55 по карте АТБ).

Растворимый кофе Nescafe (200г.) — 241 гривна вместо 346 (229 по карте АТБ).

Соленые огурцы "Умный выбор" (1000г/600г.) — 72 гривны вместо 100 (68 по карте АТБ).

Мороженное "Milka" клубничный чизкейк (67г.) — 86 гривен вместо 112 (82 по карте АТБ).

Креветки "Водный мир" в заливке (150г.) — 106 гривен вместо 138 (101 по карте АТБ).

Гель для бритья "АRKO" (200 мл.) — 125 гривен вместо 162 (119 по карте АТБ).

Филе анчоуса "Coargal" в оливковом масле (48г.) — 87 гривен вместо 134 (83 по карте АТБ).

Квашенная капуста "Умный выбор" (900г.) — 71 гривна вместо 102 (68 по карте АТБ).

Конфеты "Roshen" Yummi Gummi (70г.) — 27 гривен вместо 37 (25 по карте АТБ).

Почему продукты продают со скидкой?

Многие ошибочно полагают, что все скидки ставят только на товары, у которых подходят к концу сроки годности. Но чаще всего это не так. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:

Освобождение полок для новых поставок.

Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)

(некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты) Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

