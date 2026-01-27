Річку перекриє за годину: чим загрожує льодохід в західних областях України і що буде з погодою

Рівень води у деяких річках може підвищитись на півтора метра

У соцмережах поширили відео, де крижані брили пливуть вниз по гірських річках Закарпаття, а люди знімають це явище з мостів і берегів. Оскільки зими в Україні тепер малосніжні та не морозні — такого явища не бачили роками. "Виглядає гарно, але насправді це небезпечно. Через льодохід можливі різкі підйоми рівня води та руйнування берегів", — пишуть у соцмережах.

"Телеграф" з'ясував, чи справді льодохід загрожує західним областям, чим він може бути небезпечним і чому це явище спостерігається саме зараз.

У гірських річках почав підвищуватись рівень води: за останню добу на Тисі біля Тячева він збільшився на 75 сантиметрів, біля Хуста — на 62, а в Мукачевому на Латориці — на 42.

Де саме крига пішла в рух і чому це сталося зараз

Явище льодоходу охопило басейни Тиси та Дністра. Це Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька та Закарпатська області. Найбільш активні процеси спостерігаються саме в гірській місцевості Закарпаття, ймовірно, у Рахівському районі.

Ілля Перевозчиков, начальник відділу гідрологічних прогнозів, пояснює, що станом на 25 січня товщина криги на цих річках сягала від 10 до 20 сантиметрів. "Це суттєвий показник, який впливає і на товщину криги безпосередно, і також на це впливає і температурний режим", — каже експерт у коментарі "Телеграфу".

Ілля Перевозчиков, начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру

Причина льодоходу проста — на територію заходу України зайшло тепле повітря. Почалася відлига, активне сніготанення, і на всіх річках Закарпатського регіону розвивається паводок. "Такий різкий стрибок температури до позитивних значень за середньодобовими показниками призводить до того, що крига починає просто скресати. Водночас через танення снігу зростає водність річок, і талі води надходять у русло, що й призводить до початку льодоходу", — розповідає Перевозчиков.

Ілюстрація різниці температур в Україні. Зелений - тепліше, синій та фіолетовий - холодніше. Скриншот Ventusky

Гідрологи прогнозують, що 27-28 січня на річках Закарпаття рівні води коливатимуться в межах 0,3-1,5 метра. На Тисі та Латориці біля Чопа очікується руйнування льодового покриву та можливе утворення заторів льоду. Проте всі ці процеси мають відбуватися без загрози негативних наслідків, каже Ілля Перевозчиков.

На річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях також очікується поступове підвищення рівнів на 0,3-0,8 метра. Льодові явища слабшатимуть, місцями піде льодохід, можливе формування заторів з різкими коливаннями рівнів води.

Як крига може перекрити річку за годину

Найбільша небезпека льодоходу — утворення заторів. Річки в Карпатському регіоні сильно звивисті, мають багато поворотів. У цих місцях лід може нагромаджуватися, утворюючи своєрідну пробку.

"В певних поворотах можливе утворення затору, саме нагромадження цього в руслі цього льоду. У результаті може утворитися така собі "пробка", при тому це може відбутися дуже різко — за декілька годин і навіть за годину", — попереджає Перевозчиков.

Але гідролог заспокоює — за прогнозами, зважаючи на температурний режим та погодні умови найближчих трьох днів, ці процеси не призведуть до негативних наслідків у Карпатському регіоні.

Чи витримають мости часів Австро-Угорщини масштабний льодохід

Унікальний віадук у Ворохті, що будувався майстрами Австро-Ігорської імперії

Виникає логічне питання: чи не загрожують затори льоду мостам та гідротехнічним спорудам? Ілля Перевозчиков каже, що якщо споруди спроектовані відповідно до нормативних документів, вони мають враховувати всі історії з заторами, льодоходом та іншими негативними наслідками дії вод.

"На Закарпатті, а також на Буковині є мости, ще побудовані за часів Австро-Угорщини, наприклад, у 1800-х роках. Проте опори цих мостів до сих пір стоять і витримують велике навантаження", — каже гідролог.

Ці мости пережили катастрофічні паводки 90-х та нульових років, коли вода несла з собою навіть бетонні частини зруйнованих конструкцій. Тому сучасний льодохід для них не становить загрози, впевнений Перевозчиков.

Чи не створить сміття додаткових перешкод

Забруднення річок Закарпаття

Річки Закарпаття, як і багато водойм в Україні, забруднені побутовим сміттям, пляшками, знесеними деревами. Чи не погіршує це ситуацію під час льодоходу?

Перевозчиков пояснює, що лід має гострі частини і просто розрізає сміття, проштовхуючи його далі. "Сміття, звичайно, багато, воно загромаджується, але все-таки лід потужніший", — каже експерт.

Головна небезпека — саме затор, нагромадження льоду. Це особливо характерне явище для рівнинних річок. Коли лід забивається в звивині річки і раптом йде похолодання нижче 10 градусів вночі та близько 5 градусів морозу вдень, він змерзається. Утворюється своєрідна льодова гребля.

Проте зараз, зважаючи на низьку водність закарпатських та прикарпатських річок протягом всього зимового періоду, всі процеси мають відбуватися в руслі без виходу на береги. Якщо ситуація зміниться, гідрологи інформуватимуть органи місцевої влади.

Прогнози про "лайтову" зиму не справдилися. Чому роками було тепло, а тепер -20 і сніги

Багато людей дивуються поточній зимі. Після чотирьох років відносно теплих зим раптом прийшли справжні морози та льодохід. Ілля Перевозчиков каже, що це абсолютно нормально.

"Якщо подивитись по кліматичних параметрах, то навіть більше 30 років тому це були стандартні зими", — каже експерт. По факту зараз в Україні спостерігається нормальне зимове явище, яке має бути кожного року відповідно до кліматичної зони. На півдні, в Криму, на Причорномор'ї, на Одещині такі явища не спостерігаються через інший клімат. А захід України під впливом західного переносу отримує затоки тепла, які призводять до інтенсивного льодоходу.

Якою буде погода найближчими днями в Україні

Паралельно з льодоходом 27 січня в Україні оголошено перший рівень небезпеки. Причина — ожеледиця. Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру, пояснила метеорологічну ситуацію.

За її словами, 28 січня погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску. Волога відносно тепла повітряна маса з Чорного моря зустрінеться з холодним повітрям з північного сходу по північно-східній частині України.

"На межі їх з'єднання є ймовірність і зараз вже ми бачимо, утворення саме такого явища, як ожеледь. Тобто, коли натікає тепле повітря зверху, воно легше і опади починаються в рідкій фазі дощем, але біля землі залишається ще клин холодного повітря і, відповідно, біля землі цей дощ замерзає", — розповідає Птуха.

Тому люди бачать дощ серед січня. Це трапляється, коли зустрічаються дві повітряні маси з різними температурними показниками.

Сильний дощ у Тернополі 27 січня, який йде уже майже добу. Фото - "Телеграф"

Не плутайте ожеледь з ожеледицею: синоптикиня пояснила різницю

Більшість українців вважають, що ожеледь і ожеледиця — одне й те саме. Але це різні поняття.

"Ожеледь — це коли під час льодяного дощу утворюється льодяна кірочка на дротах, на гілочках, на поверхнях. І, звичайно, вона може супроводжуватися також ожеледицею", — пояснює Наталія Птуха.

А ожеледиця — це коли на дорозі слизько. Вона буває різних видів і може бути без ожеледі. Наприклад, коли був сніговий накат, і він підтанув, потім знову настали мінусові температури — він може замерзати.

"Ожеледиця — це коли слизько на дорогах і тротуарах, а ожеледь — це коли вже ще й на поверхнях, дротах і гілочках", — підсумовує синоптикиня.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що морози відступили, але радіти зарано. На Україну суне підступне арктичне вторгнення