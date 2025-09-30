Рус

Можна потонути, переходячи дорогу: що відбувається в Одесі після злив (фото, відео)

Марія Назарова
Одесу залило через зливу Новина оновлена 30 вересня 2025, 19:13
Одесу залило через зливу. Фото Геннадій Труханов / Telegram

Рясні опади в Одесі спричинили справжню повінь

Одесу продовжує затоплювати. У місті за один день випала 1,5-місячна норма опадів. Повністю зупинено електротранспорт, а також введено обмеження для легковиків.

Що потрібно знати:

  • В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів
  • Повністю зупинено трамваї та тролейбуси, обмежено рух легкового транспорту
  • Дощ припиниться лише завтра до середини дня, прогнозують синоптики

Про це пише мер Одеси Геннадій Труханов. Може виникнути потреба у відкритті пунктів незламності.

"Разом із комунальниками працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуювати транспорт із зон підтоплення, стежать за критичною інфраструктурою", – йдеться у публікації.

Весь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30 через негоду. У зонах підтоплень обмежено рух легкового транспорту. У мерії заявили, що, якщо ситуація погіршиться, можуть оперативно відкрити пункти незламності.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах розповсюдили відео з кіоском з продажу шаурми, що пливе містом.

З інших кадрів випливає, що сьогодні одесити реально ризикують потонути, переходячи вулицю. Перехожі не кидають людей у біді, допомагаючи вибратися з водної пастки.

Погода в Одесі

Разом з тим прогноз погоди в Одесі не тішить. Так, синоптики обіцяють посилення опадів після 21:00. Дощ тільки почне вщухати завтра о 9:00, а остаточно припинитись має до середини дня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Карпатах уже випав перший сніг.

