Можна потонути, переходячи дорогу: що відбувається в Одесі після злив (фото, відео)
Рясні опади в Одесі спричинили справжню повінь
Одесу продовжує затоплювати. У місті за один день випала 1,5-місячна норма опадів. Повністю зупинено електротранспорт, а також введено обмеження для легковиків.
Що потрібно знати:
- В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів
- Повністю зупинено трамваї та тролейбуси, обмежено рух легкового транспорту
- Дощ припиниться лише завтра до середини дня, прогнозують синоптики
Про це пише мер Одеси Геннадій Труханов. Може виникнути потреба у відкритті пунктів незламності.
"Разом із комунальниками працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуювати транспорт із зон підтоплення, стежать за критичною інфраструктурою", – йдеться у публікації.
Весь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30 через негоду. У зонах підтоплень обмежено рух легкового транспорту. У мерії заявили, що, якщо ситуація погіршиться, можуть оперативно відкрити пункти незламності.
Тим часом у місцевих Telegram-каналах розповсюдили відео з кіоском з продажу шаурми, що пливе містом.
З інших кадрів випливає, що сьогодні одесити реально ризикують потонути, переходячи вулицю. Перехожі не кидають людей у біді, допомагаючи вибратися з водної пастки.
Погода в Одесі
Разом з тим прогноз погоди в Одесі не тішить. Так, синоптики обіцяють посилення опадів після 21:00. Дощ тільки почне вщухати завтра о 9:00, а остаточно припинитись має до середини дня.
