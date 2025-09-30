Можна потонути, переходячи дорогу: що відбувається в Одесі після злив (фото, відео)

Рясні опади в Одесі спричинили справжню повінь

Одесу продовжує затоплювати. У місті за один день випала 1,5-місячна норма опадів. Повністю зупинено електротранспорт, а також введено обмеження для легковиків.

Що потрібно знати:

В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів

Повністю зупинено трамваї та тролейбуси, обмежено рух легкового транспорту

Дощ припиниться лише завтра до середини дня, прогнозують синоптики

Про це пише мер Одеси Геннадій Труханов. Може виникнути потреба у відкритті пунктів незламності.

"Разом із комунальниками працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуювати транспорт із зон підтоплення, стежать за критичною інфраструктурою", – йдеться у публікації.

Весь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30 через негоду. У зонах підтоплень обмежено рух легкового транспорту. У мерії заявили, що, якщо ситуація погіршиться, можуть оперативно відкрити пункти незламності.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах розповсюдили відео з кіоском з продажу шаурми, що пливе містом.

З інших кадрів випливає, що сьогодні одесити реально ризикують потонути, переходячи вулицю. Перехожі не кидають людей у біді, допомагаючи вибратися з водної пастки.

Погода в Одесі

Разом з тим прогноз погоди в Одесі не тішить. Так, синоптики обіцяють посилення опадів після 21:00. Дощ тільки почне вщухати завтра о 9:00, а остаточно припинитись має до середини дня.

