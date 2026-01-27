Реку перекроет за час: чем грозит ледоход в западных областях Украины и что будет с погодой

Уровень воды в некоторых реках может повыситься на полтора метра

В соцсетях распространили видео, где ледяные глыбы плывут вниз по горным рекам Закарпатья, а люди снимают это явление с мостов и берегов. Поскольку зимы в Украине теперь малоснежные и не морозные, такого явления не видели годами. "Выглядит красиво, но на самом деле это опасно. Из-за ледохода возможны резкие подъемы уровня воды и разрушение берегов", — пишут в соцсетях.

"Телеграф" выяснил, действительно ли ледоход угрожает западным областям, чем он может быть опасным и почему это явление наблюдается именно сейчас.

В горных реках начал повышаться уровень воды: за последние сутки на Тисе возле Тячева он увеличился на 75 сантиметров, возле Хуста — на 62, а в Мукачево на Латорице — на 42.

Где именно лед пошел в движение и почему это произошло сейчас

Явление ледохода охватило бассейны Тисы и Днестра. Это Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая и Закарпатская области. Наиболее активные процессы наблюдаются именно в горной местности Закарпатья, вероятно, в Раховском районе.

Илья Перевозчиков, начальник отдела гидрологических прогнозов, объясняет, что на 25 января толщина льда на этих реках достигала от 10 до 20 сантиметров. "Это существенный показатель, который влияет и на толщину льда непосредственно, и также на это влияет и температурный режим", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Илья Перевозчиков, начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра

Причина ледохода проста – на территорию запада Украины зашел теплый воздух. Началась оттепель, активное снеготаяние, и на всех реках Закарпатского региона развивается паводок. "Такой резкий скачок температуры к положительным значениям по среднесуточным показателям приводит к тому, что лед начинает просто скрываться. В то же время из-за таяния снега растет водность рек, и талые воды поступают в русло, что и приводит к началу ледохода", — рассказывает Перевозчиков.

Иллюстрация разности температур в Украине. Зеленый – теплее, синий и фиолетовый – холоднее. Скриншот Ventusky

Гидрологи прогнозируют, что 27-28 января на реках Закарпатья уровни воды будут колебаться в пределах 0,3-1,5 метра. На Тисе и Латорице возле Чопа ожидается разрушение ледового покрова и возможное образование пробок льда. Тем не менее, все эти процессы должны происходить без угрозы негативных последствий, говорит Илья Перевозчиков.

На реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается постепенное повышение уровней на 0,3-0,8 метра. Ледовые явления будут ослабевать, местами пойдет ледоход, возможно формирование пробок с резкими колебаниями уровней воды.

Как лед может перекрыть реку через час

Самая большая опасность ледохода — образование пробок. Реки в Карпатском регионе сильно извилисты, имеют много поворотов. В этих местах лед может скапливаться, образуя своеобразную пробку.

"В определенных поворотах возможно образование пробки, именно накопление этого в русле этого льда. В результате может образоваться этакая "пробка", при этом это может произойти очень резко — за несколько часов и даже за час", — предупреждает Перевозчиков.

Но гидролог успокаивает — по прогнозам, учитывая температурный режим и погодные условия в ближайшие три дня, эти процессы не приведут к негативным последствиям в Карпатском регионе.

Выдержат ли мосты времен Австро-Венгрии масштабный ледоход

Уникальный виадук в Ворохте, строившийся мастерами Австро-Игорской империи

Возникает логичный вопрос: не угрожают ли заторы льда мостам и гидротехническим сооружениям? Илья Перевозчиков говорит, что если сооружения спроектированы в соответствии с нормативными документами, то они должны учитывать все истории с пробками, ледоходом и другими отрицательными последствиями воздействия вод.

"На Закарпатье, а также на Буковине есть мосты, еще построенные при Австро-Венгрии, например, в 1800-х годах. Однако опоры этих мостов до сих пор стоят и выдерживают большую нагрузку", — говорит гидролог.

Эти мосты пережили катастрофические паводки 90-х и нулевых лет, когда вода несла с собой бетонные части разрушенных конструкций. Поэтому современный ледоход для них не представляет угрозы, уверен Перевозчиков.

Не создаст мусор дополнительных препятствий

Загрязнение рек Закарпатья

Реки Закарпатья, как и многие водоемы в Украине, загрязнены бытовым мусором, бутылками, снесенными деревьями. Не усугубляет ли это ситуацию во время ледохода?

Перевозчик объясняет, что лед имеет острые части и просто разрезает мусор, проталкивая его дальше. "Мусор, конечно, много, он загромождается, но все-таки лед мощнее", — говорит эксперт.

Главная опасность — именно пробка, накопление льда. Это особенно характерно для равнинных рек. Когда лед забивается в извилине реки и вдруг идет похолодание ниже 10 градусов ночью и около 5 градусов мороза днем, он замерзает. Образуется своеобразная ледовая дамба.

Однако сейчас, учитывая низкую водность закарпатских и прикарпатских рек в течение всего зимнего периода, все процессы должны происходить в русле без выхода на берега. Если ситуация изменится, гидрологи будут информировать органы местных властей.

Прогнозы о "лайтовой" зиме не оправдались. Почему годами было тепло, а теперь -20 и снег

Многие удивляются текущей зиме. После четырех лет по отношению к теплым зимам вдруг пришли настоящие морозы и ледоход. Илья Перевозчиков говорит, что это совсем нормально.

"Если посмотреть по климатическим параметрам, то даже более 30 лет назад это были стандартные зимы", — говорит эксперт. По факту сейчас в Украине наблюдается нормальное зимнее явление, которое должно быть каждый год в соответствии с климатической зоной. На юге, в Крыму, на Причерноморье, в Одесской области такие явления не наблюдаются из-за другого климата. Запад Украины под влиянием западного переноса получает заливы тепла, которые приводят к интенсивному ледоходу.

Какая будет погода в ближайшие дни в Украине.

Параллельно со ледоходом 27 января в Украине объявлен первый уровень опасности. Причина — гололедица. Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра, объяснила метеорологическую ситуацию.

По ее словам, 28 января погода в Украине будет формировать поле пониженного давления. Влажная относительно теплая воздушная масса с Черного моря встретится с холодным воздухом с северо-востока в северо-восточной части Украины.

"На стыке их соединения есть вероятность и сейчас уже мы видим образование именно такого явления, как гололед. То есть, когда натекает теплый воздух сверху, он легче и осадки начинаются в жидкой фазе дождем, но у земли остается еще клин холодного воздуха и, соответственно, у земли этот дождь замерзает", — рассказывает Птуха.

Потому люди видят дождь среди января. Это случается, когда встречаются две воздушные массы с разными температурными показателями.

Сильный дождь в Тернополе 27 января, который идет почти сутки. Фото — "Телеграф"

Не путайте гололед с гололедицей: синоптик объяснила разницу

Большинство украинцев считают, что гололед и гололедица — одно и то же. Но это разные понятия.

"Гололед — это когда во время ледяного дождя образуется ледяная корочка на проволоках, на ветках, на поверхностях. И, конечно, она может сопровождаться также гололедицей", — объясняет Наталья Птуха.

А гололедица – это когда на дороге скользко. Она бывает разных видов и может быть без гололеда. Например, когда был снежный накат, и он подтаял, потом снова наступили минусовые температуры – он может замерзать.

"Голедица — это когда скользко на дорогах и тротуарах, а гололедица — это когда уже еще и на поверхностях, проводах и ветках", — заключает синоптик.

Напомним, "Телеграф" писал, что морозы отступили, но радоваться рано. В Украине движется коварное арктическое вторжение