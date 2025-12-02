Будемо ходити в футболках і вирощувати банани? Експерт про аномально теплі зими в Україні

Зими в Україні тануть на очах

Метеорологічна зима в Україні досі не настала. І до таких теплих зим варто звикати.

Що потрібно знати:

Науковці прогнозують: середня температура буде на 1–2°C вищою за норму

Морози до -10…-15°C можливі, але короткочасні

Теплі зими — тенденція останніх десятиліть: середні показники зросли приблизно на 1,5°C

Про це "Телеграфу" розповіла голова правління Грінпіс в Україні Євгенія Засядько.

"Зима у нас все одно буде лишатись, але вона буде м'якішою", — наголошує вона, тож чекати можливості ласувати українськими бананами чи ходити у футболках не радить.

Екологиня також нагадує — на думку науковців, в Україні буде щонайменше декілька тижнів холодів взимку. Температура спускатиметься до -10, -15 градусів за Цельсієм. Щодо опадів ситуація також змінюється: "Ми вже зараз бачимо, що у нас зими майже безсніжні в містах".

Україна входить у теплу зиму

Про триваючу тенденцію тепліших зим в Україні розповідала "Телеграфу" і завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух. Вона повідомила, що науковці очікують ще теплішу зиму цьогоріч — середньосезонна температура повітря "очікується на 1-2 °C вищою за кліматичну норму".

Найхолодніше взимку буде на північному сході, сході та у високогір’ї Карпат — середня температура -4…-5°C, каже Балабух, тоді як найтеплішими будуть південь, Закарпаття, південь Кіровоградщини та Дніпропетровщини, де переважатиме плюсова температура.

Попри те, що зима буде теплішою за норму, морози й снігопади все одно фіксуватимуться, хоча короткочасні. Ймовірність сильної холоднечі — менш як 10%.

Тепла зима — нова реальність

Теплі зими — українська тенденція останніх десятиліть. Глобальні зміни клімату призвели до того, що зими в Україні в середньому стали майже на 1,5 градуса тепліше, ніж це було 40-60 років тому. Морозів по 35-40 градусів не фіксували вже давно, а 20-градусні сприймаються як сильні. Окрім підвищення температури, скорочується також і сама тривалість зими. Цікаво подивитись, як змінювалась погода за майже 100 років на Новий рік.

Перша офіційна ялинка у Києві, встановлена у 1936 році Ялинка на Хрещатику перед кінотеатром Дружба. 1970-ті роки / Фото: Олена Насирова Новорічна ялинка 2019-2020

Раніше "Телеграф" розповідав, що влітку Україну накриватимуть аномальні температури. Вже невдовзі +50 градусів можуть стати звичними.