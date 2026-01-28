"Не погрожуй Південній...Троєщині": українська ведуча стала героєм мемів у мережі (фото, відео)

Дівчина працювала на локації, де розгорнули наметові містечка.

Ведуча українського телеканалу зняла репортаж на Троєщині у захисній касці. Кадри швидко розлетілися по соціальним мережам, і користувачі почали створювати на цю тему меми і жарти.

Що потрібно знати:

Репортаж знімали у Деснянському районі Києва

Журналістка працювала на локації, де розгорнуто пункти обігріву та допомоги

Частина користувачів нагадала, що зйомка могла відбуватися під час повітряної тривоги

Відповідний репортаж вийшов на каналі "Київ24". Ведуча побувала у житловому масиві Деснянського району столиці, де розгорнули наметові містечка. У них городяни можуть зігрітися, відпочити та зарядити гаджети під час тривалих відключень електроенергії та опалення.

Що пишуть у соцмережах

Незважаючи на серйозність теми, про яку говорила журналістка, увага користувачів мережі прикувала каска на її голові. У пабликах з’явилися меми та блазні коментарі з цього приводу:

"У нас на Троєщині завжди вітряно. Каска, щоб зачіска не псувалася"

"Бо бурульки падають з дахів"

"А в касці, я так розумію, тепліше?"

Ведуча у касці. Скріншот: Баба і кіт/Facebook

Мем. Фото: Telegram

Коментар із соцмережі/Facebook

Коментар із соцмережі/Facebook

Коментар із соцмережі/Facebook

Коментар із соцмережі/Facebook

У той же час, інша частина користувачів пояснила каску звичайним дотриманням заходів безпеки, адже репортаж могли знімати під час повітряної тривоги.

Коментар із соцмережі/Facebook

Коментар із соцмережі/Facebook

Коментар із соцмережі/Facebook

Існують чіткі рекомендації та професійні стандарти безпеки, які радять носити захисне обладнання при роботі в зоні бойових дій або при загрозі обстрілів.

