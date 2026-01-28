Рус

"Не погрожуй Південній...Троєщині": українська ведуча стала героєм мемів у мережі (фото, відео)

Анастасія Мокрик
Новина оновлена 28 січня 2026, 16:27
Троєщина. Фото Колаж "Телеграфу"

Дівчина працювала на локації, де розгорнули наметові містечка.

Ведуча українського телеканалу зняла репортаж на Троєщині у захисній касці. Кадри швидко розлетілися по соціальним мережам, і користувачі почали створювати на цю тему меми і жарти.

Що потрібно знати:

  • Репортаж знімали у Деснянському районі Києва
  • Журналістка працювала на локації, де розгорнуто пункти обігріву та допомоги
  • Частина користувачів нагадала, що зйомка могла відбуватися під час повітряної тривоги

Відповідний репортаж вийшов на каналі "Київ24". Ведуча побувала у житловому масиві Деснянського району столиці, де розгорнули наметові містечка. У них городяни можуть зігрітися, відпочити та зарядити гаджети під час тривалих відключень електроенергії та опалення.

Що пишуть у соцмережах

Незважаючи на серйозність теми, про яку говорила журналістка, увага користувачів мережі прикувала каска на її голові. У пабликах з’явилися меми та блазні коментарі з цього приводу:

  • "У нас на Троєщині завжди вітряно. Каска, щоб зачіска не псувалася"
  • "Бо бурульки падають з дахів"
  • "А в касці, я так розумію, тепліше?"
Ведуча у касці
Ведуча у касці. Скріншот: Баба і кіт/Facebook
Ведуча у касці — мем
Мем. Фото: Telegram
Ведуча у касці – реакція мережі
Коментар із соцмережі/Facebook
Ведуча у касці – реакція мережі
Коментар із соцмережі/Facebook
Ведуча у касці – реакція мережі
Коментар із соцмережі/Facebook
Ведуча у касці – реакція мережі
Коментар із соцмережі/Facebook
Ведуча у касці – реакція мережі
Коментар/Threads

У той же час, інша частина користувачів пояснила каску звичайним дотриманням заходів безпеки, адже репортаж могли знімати під час повітряної тривоги.

Ведуча у касці – реакція мережі
Коментар із соцмережі/Facebook
Ведуча у касці – реакція мережі
Коментар із соцмережі/Facebook
Ведуча у касці – реакція мережі
Коментар із соцмережі/Facebook

Існують чіткі рекомендації та професійні стандарти безпеки, які радять носити захисне обладнання при роботі в зоні бойових дій або при загрозі обстрілів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фото Кирила Буданова та Дональда Трампа стало вірусним. У мережі з’явилася ціла хвиля мемів.

