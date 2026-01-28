Укр

"Не грози Южной...Троещине": украинская ведущая стала героем мемов в сети (фото, видео)

Анастасия Мокрик
Троещина
Троещина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Девушка работала на локации, где развернули палаточные городки

Ведущая украинского телеканала сняла репортаж на Троещине в защитной каске. Кадры быстро разлетелись по социальным сетям, и пользователи начали создавать на эту тему мемы и шутки.

Что нужно знать:

  • Репортаж снимали в Деснянском районе Киева
  • Журналистка работала на локации, где развернуты пункты обогрева и помощи
  • Часть пользователей напомнила, что съемка могла проходить во время воздушной тревоги

Соответствующий репортаж вышел на канале "Київ24". Ведущая побывала в жилом массиве Деснянского района столице, где развернули палаточные городки. В них горожане могут согреться, отдохнуть и зарядить гаджеты во время длительных отключений электроэнергии и отопления.

Что пишут в соцсетях

Несмотря на серьезность темы, о которой говорила журналистка, внимание пользователей сети приковала каска на ее голове. В пабликах появились мемы и шутоные комментарии по этому поводу:

  • "У нас на Троещине всегда ветренно. Каска, чтобы прическа не портилась"
  • "Потому что сосульки падают с крыш"
  • "А в каске, я так понимаю, теплее?"
Ведущая в каске
Ведущая в каске. Скриншот: Баба і кіт / Facebook
Ведущая в каске - мем
Мем. Фото: Telegram
Ведущая в каске - реакция сети
Комментарий из соцсети / Facebook
Ведущая в каске - реакция сети
Комментарий из соцсети / Facebook
Ведущая в каске - реакция сети
Комментарий из соцсети / Facebook
Ведущая в каске - реакция сети
Комментарий из соцсети / Facebook
Ведущая в каске - реакция сети
Комментарий / Threads

В то же время другая часть пользователей объяснила каску обычным соблюдением мер безопасности, ведь репортаж могли снимать во время воздушной тревоги.

Ведущая в каске - реакция сети
Комментарий из соцсети / Facebook
Ведущая в каске - реакция сети
Комментарий из соцсети / Facebook
Ведущая в каске - реакция сети
Комментарий из соцсети / Facebook

Действительно, существуют чёткие рекомендации и профессиональные стандарты безопасности, которые советуют носить защитное оборудование при работе в зоне боевых действий или при угрозе обстрелов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что фото Кирилла Буданова и Дональда Трампа стало вирусным. В сети появилась целая волна мемов.

#Ведущая #Тревога #Каска #Мем