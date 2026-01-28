"Не грози Южной...Троещине": украинская ведущая стала героем мемов в сети (фото, видео)
Девушка работала на локации, где развернули палаточные городки
Ведущая украинского телеканала сняла репортаж на Троещине в защитной каске. Кадры быстро разлетелись по социальным сетям, и пользователи начали создавать на эту тему мемы и шутки.
Что нужно знать:
- Репортаж снимали в Деснянском районе Киева
- Журналистка работала на локации, где развернуты пункты обогрева и помощи
- Часть пользователей напомнила, что съемка могла проходить во время воздушной тревоги
Соответствующий репортаж вышел на канале "Київ24". Ведущая побывала в жилом массиве Деснянского района столице, где развернули палаточные городки. В них горожане могут согреться, отдохнуть и зарядить гаджеты во время длительных отключений электроэнергии и отопления.
Что пишут в соцсетях
Несмотря на серьезность темы, о которой говорила журналистка, внимание пользователей сети приковала каска на ее голове. В пабликах появились мемы и шутоные комментарии по этому поводу:
- "У нас на Троещине всегда ветренно. Каска, чтобы прическа не портилась"
- "Потому что сосульки падают с крыш"
- "А в каске, я так понимаю, теплее?"
В то же время другая часть пользователей объяснила каску обычным соблюдением мер безопасности, ведь репортаж могли снимать во время воздушной тревоги.
Действительно, существуют чёткие рекомендации и профессиональные стандарты безопасности, которые советуют носить защитное оборудование при работе в зоне боевых действий или при угрозе обстрелов.
