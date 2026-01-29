Одни из самых холодных дней зимы мчат в Харьков: когда ждать резкого похолодания

Возможен гололед

В Харьков скоро вернутся сильные морозы. Похолодание продлится около недели, однако будет существенным.

Об этом сообщают синоптики в своих прогнозах погоды. Так, например, специалисты сайта Meteofor считают, что с 31 января по 5 февраля в областной центр придут морозы. В этот период времени столбики термометров сильно опустятся и будут держаться на уровне -8-23 градуса. В некоторые дни возможен снег.

Аналогичного мнения придерживается и метеорологический сервис Meteo.ua. Там также прогнозируют похолодание, которое начнется 31 января. Однако в данные специалисты считают, что оно продлится дольше — до 10 февраля. В этот период времени температура воздуха опустится до -5-19 градусов. 31 января возможен снег.

Однако, стоит отметить, что перед морозами в Харьков также придет и потепление. 29 и 30 января в областной центр могут прийти небольшие "плюсы", но с дождями. Учитывая грядущие морозы, возможен гололед.

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что уже с 24–25 января в Украину придёт потепление. Тёплый воздух будет поступать с юга — из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, затем — по всей стране. Уже к последним числам января морозы вовсе уйдут.

Синоптик говорит, что потепление принесет с собой осадки — сначала это будет снег, а примерно с 26 по 28 января во многих регионах он перейдёт в дождь и морось. Возможны густые туманы, так как тёплый воздух будет двигаться над заснеженной землёй. При этом, на дорогах может усилиться гололед. А в восточных регионах возможен порывистый южный ветер.

Напомним, ранее мы писали о том, что морозы в Украине отступили, но радоваться рано.