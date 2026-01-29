"Вся міць ворожих FPV впаде нам на голову, долітатимуть до Ужгорода": Ігор Луценко про серйозну загрозу

БПЛА з терміналом Starlink несуть велику загрозу

Використання росіянами "шахедів" зі Starlink може мати великі наслідки для України. Адже в такому разі FPV-дрони зможуть долітати навіть до Ужгорода.

Що треба знати:

Україна має навчитись збивати "шахеди" ще ефективніше

Дрони зі Starlink вже долітають до Дніпра

Про це колишній нардеп, а нині військовий Ігор Луценко розповів "Телеграфу" в матеріалі "Росія точно надірветься, якщо ми зробимо це: Ігор Луценко про терміни закінчення війни і страшну зброю ворога".

За його словами, якщо не буде ніякої протидії, то застосування росіянами "шахедів" зі Starlink дуже серйозна справа. Адже в такому у разі вся міць, так званої, FPV-технології, коли дроном керує оператор, впаде на українців без будь-якої різниці у кордонах.

"Долітатимуть до Ужгорода і вражатимуть буквально окремі трансформатори, тепловози чи інші важливі об'єкти. По всій Україні ця зброя діятиме. Тому це дуже серйозна загроза. Насправді, це могло з'явитися і раніше, але, на щастя, ми три роки мали "канікули", — пояснює Луценко.

Куди дістане дрон БМ-35 з терміналом Starlink

Водночас чи зможе Україна протидіяти цій загрозі шляхом домовленості зі SpaceX, аби компанія робила "білі списки" дозволених для підключення пристроїв, залишається відкритим питанням. Однак є сподівання, що SpaceX все ж якось сприятиме цьому.

Луценко наголошує, що у будь-якому разі українцям потрібно вміти збивати всі "шахеди", що залітають на територію держави. І немає різниці чи є на них Starlink чи немає. Треба вибудувати систему, яка буде протидіяти "шахедам", хоча вже витрачено три роки.

Для довідки

Дрон БМ-35 — це нова російська розробка, черговий дрон-камікадзе. Саме такий БПЛА нещодавно з терміналом Starlink долетів до Дніпра. Аеродинамічна схема, дельтоподібне крило, має двотактний бензиновий двигун у носовій частині. Вони обладнані системою передачі відеосигналу.

