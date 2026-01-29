"Вся мощь враждебных FPV упадет нам на голову, долетят до Ужгорода": Игорь Луценко о серьезной угрозе

БПЛА с терминалом Starlink несут большую угрозу

Использование россиянами "шахедов" со Starlink может иметь большие последствия для Украины. Ведь в таком случае FPV-дроны смогут долетать даже до Ужгорода.

Что нужно знать:

Украина должна научиться сбивать "шахеды" еще эффективнее

Дроны со Starlink уже долетают до Днепра

Об этом бывший нардеп, а ныне военный Игорь Луценко рассказал "Телеграфу" в материале "Россия точно надорвется, если мы сделаем это: Игорь Луценко о сроках окончания войны и страшном оружии врага".

По его словам, если не будет никакого противодействия, то применение россиянами "шахедов" из Starlink очень серьезное дело. Ведь в таком случае вся мощь, так называемой, FPV-технологии, когда дроном управляет оператор, упадет на украинцев без всякой разницы в границах.

"Будут долетать до Ужгорода и будут поражать буквально отдельные трансформаторы, тепловозы или другие важные объекты. По всей Украине это оружие будет действовать. Поэтому это очень серьезная угроза. На самом деле, это могло появиться и раньше, но, к счастью, у нас три года были "каникулы", — объясняет Луценко.

Куда достанет дрон БМ-35 с терминалом Starlink

В то же время, сможет ли Украина противодействовать этой угрозе путем договоренности со SpaceX, чтобы компания делала "белые списки" разрешенных для подключения устройств, остается открытым вопросом. Однако есть надежда, что SpaceX все-таки будет способствовать этому.

Луценко отмечает, что в любом случае украинцам нужно уметь сбивать все "шахеды", залетающие на территорию государства. И нет разницы есть ли на них Starlink или нет. Надо построить систему, которая будет противодействовать "шахедам", хотя уже потрачено три года.

Для справки

Дрон БМ-35 – это новая российская разработка, очередной дрон-камикадзе. Именно такой БПЛА недавно с терминалом Starlink долетел до Днепра. Аэродинамическая схема, дельтовидное крыло, имеет двухтактный бензиновый двигатель в носовой части. Они оборудованы системой передачи видеосигнала.

