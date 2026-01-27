Росіяни атакували Україну "Італмасом": чим цікавий дрон і чи відрізняється від "шахеда" (фото)

Назва дрона походить від місцевого символу — квітки Італмас

У ніч проти 27 січня росіяни атакували Україну, зокрема, дронами-камікадзе "Італмас". Вони є дешевшою та спрощеною альтернативою "шахедам" і вже неодноразово використовувалися ворогом під час обстрілів.

Що потрібно знати:

Через характерний звук у польоті цей дрон у народі отримав прізвисько "газонокосарка"

За заявами росіян, дальність польоту БПЛА може досягати 200 км

Перші повідомлення про застосування "Італмасів" з’явилися восени 2023 року

Про застосування дрона цієї ночі стало відомо із повідомлення Повітряних сил. Там зазначили, що противник атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed, у тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про БПЛА "Італмас" і в чому їхня головна відмінність від "шахедів", якими росіяни регулярно б’ють по Україні.

"Італмас" — особливості та характеристики дрону

"Італмас" є безпілотником від компанії ZALA, що продовжує розвиток теми "Гераней" із двигунами внутрішнього згоряння.

БПЛА називають спрощеним і дешевшим аналогом Shahed-136. Через свій специфічний звук у польоті в народі прозвали "газонокосаркою". Кодова назва БПЛА на виробництві — "Виріб 54".

Росіяни запевняють, що ці БПЛА можуть нібито вражати артилерію та техніку ЗСУ на відстані 200 км.

Італмас

Силова установка дрона встановлена ​​в носі апарату, що дозволяє покращити можливості уникнення збивання ракетами ППО з тепловими головками наведення. Крім того, додаткове обдування двигуна гвинтом, що тягне, дозволяє значно знизити теплове випромінювання.

За не підтвердженими даними, в Італмасі можуть використовуватися нові алгоритми штучного інтелекту. Алгоритми, що підключаються до камери дрону, нібито можуть виявляти орієнтири і здійснювати навігацію, коли GPS глушиться, а машинне навчання може ідентифікувати цілі без втручання людини.

Характеристики:

Дальність польоту – до 200 км

Швидкість – не більше 120-150 км/год.

Тип двигуна – бензиновий китайський двигун, як і у "Герберах"

Бойова частина: від 15 до 25 кг вибухівки

Навігація: автономна або під керуванням оператора.

Атаки по Україні

Вперше інформація про атаку "Італмас" з’явилася восени 2023 року.Тоді, в ніч з 22 на 23 жовтня 2023 року "Італмаси" атакували Київ, але всі дрони були перехоплені та знищені протиповітряною обороною.

У збитих дронах було виявлено дешеві китайські комплектуючі. Виявилося, що їх виробляють у столиці Удмуртської Республіки РФ – Іжевську, і названі вони на честь місцевого символу Передуралля – квітки Італмас.

Деталі Італмаса

Італмас

У листопаді 2023 року у Головному управлінні розвідки МО підтвердили, що росіяни намагаються використати "Італмаси" проти України. Дрони цього ворог розглядав як більш дешевий аналог ударних "Шахедів", пише РБК-Україна.

У липні 2025 року росіяни вдарили дронами "Італмас" по Сумах.

Чим "Італмас" відрізняється від "шахеду"

"Італмас" вміє літати значно нижче, ніж "Шахеди". Таким чином його значно складніше виявити. Також, за деякими даними, на цей дрон найважче наводяться боєприпаси систем ППО: двигун у "Італмасу" винесено вперед.

"Шахед" — більший, важчий, несе більш потужну бойову частину. В "Італмас" — легше і компактніше, заряд менший. Іранський дрон-камікадзе є дорожчим у виробництві, ніж "Італмас". Останній максимально здешевлений, щоб запускати велику кількість.

Також варто додати,що "Італмас" не розрахований на удари по військових об’єктах через невеликий обсяг бойової частини порівняно з "шахедом". Невелика швидкість не дає йому змоги полювати за мобільними цілями.

"Тобто багато чого скопійовано, єдине — відмінність двигуна — він більш простий і дешевий, ніж у Shahed, тому собівартість такого дрона може бути навіть дешевшою. А якщо він дешевший, це дає можливість ворогові їх "клепати" у досить таки великій кількості", — пояснив керівник Центру військово-правових досліджень, аналітик Олександр Мусієнко в інтерв'ю "Фокусу".

