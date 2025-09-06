З днем онуків 2025: милі листівки та привітання у красивих віршах

7 вересня привітайте своїх онуків та онучок зі зворушливим сімейним святом

Цієї неділі, згідно з календарем на вересень 2025 року, відзначається затишне сімейне свято — День онуків (Grandchildren’s Day). Він був заснований у Нідерландах і святкується там уже кілька десятиліть. Згодом він став популярним у багатьох країнах, у тому числі й в Україні.

День онуків – тепле сімейне свято, яке відзначає важливість стосунків між бабусями, дідусями та їхніми онуками. Старше покоління бере активну участь у вихованні молодших, а зв’язок дітей з бабусями та дідусями часом виявляється навіть міцнішим, ніж з батьками.

7 вересня бабусі та дідусі з радістю зустрічають своїх онуків, підносять їм подарунки та бажають довгого, щасливого життя, повного радості та удачі. День онуків — чудова нагода зібратися всією сім’єю, поділитися історіями та порадувати один одного смачною випічкою та ароматним чаєм.

"Телеграф" пропонує добірку гарних листівок та віршів до Дня онуків 2025. Виберіть уподобану, збережіть на свій пристрій і відправте рідним через месенджери або поділіться у соціальних мережах.

Люба онученько!

Сонечко ясне,

Ти, наче квітка, ніжна, прекрасна!

Хай золоті твої мрії здійсняться,

Хай синій птах принесе тобі щастя.

Хай твоє серденько завжди радіє,

Хай в ньому квітнуть добро і надія!

Щоби усмішка твоя не згасала,

Щоби удача тебе обіймала!

Ти, онучку, наша гордість, наша радість і надія!

Хай душа твоя від щастя щосекундочки радіє!

Хай тобі дарує доля шлях цікавий, щедрий, плідний!

Зі святом, наш рідний!

Нехай міцніють твої крила

Та доля хай буде щаслива!

Хай негаразди тебе обминають,

А друзі і рідні поважають.

Будь здоровою, щасливою

І до навчання кмітливою.

