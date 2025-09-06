Рус

З днем онуків 2025: милі листівки та привітання у красивих віршах

7 вересня відзначається День онуків
7 вересня відзначається День онуків. Фото Freepik

7 вересня привітайте своїх онуків та онучок зі зворушливим сімейним святом

Цієї неділі, згідно з календарем на вересень 2025 року, відзначається затишне сімейне свято — День онуків (Grandchildren’s Day). Він був заснований у Нідерландах і святкується там уже кілька десятиліть. Згодом він став популярним у багатьох країнах, у тому числі й в Україні.

День онуків – тепле сімейне свято, яке відзначає важливість стосунків між бабусями, дідусями та їхніми онуками. Старше покоління бере активну участь у вихованні молодших, а зв’язок дітей з бабусями та дідусями часом виявляється навіть міцнішим, ніж з батьками.

7 вересня бабусі та дідусі з радістю зустрічають своїх онуків, підносять їм подарунки та бажають довгого, щасливого життя, повного радості та удачі. День онуків — чудова нагода зібратися всією сім’єю, поділитися історіями та порадувати один одного смачною випічкою та ароматним чаєм.

"Телеграф" пропонує добірку гарних листівок та віршів до Дня онуків 2025. Виберіть уподобану, збережіть на свій пристрій і відправте рідним через месенджери або поділіться у соціальних мережах.

листівка онуку з днем онуків 2025

Люба онученько!

Сонечко ясне,

Ти, наче квітка, ніжна, прекрасна!

Хай золоті твої мрії здійсняться,

Хай синій птах принесе тобі щастя.

Хай твоє серденько завжди радіє,

Хай в ньому квітнуть добро і надія!

Щоби усмішка твоя не згасала,

Щоби удача тебе обіймала!

листівка внучці з днем онуків 2025

Ти, онучку, наша гордість, наша радість і надія!

Хай душа твоя від щастя щосекундочки радіє!

Хай тобі дарує доля шлях цікавий, щедрий, плідний!

Зі святом, наш рідний!

листівка онукам з днем онуків 2025
листівка внучці з днем онуків 2025

Нехай міцніють твої крила

Та доля хай буде щаслива!

Хай негаразди тебе обминають,

А друзі і рідні поважають.

Будь здоровою, щасливою

І до навчання кмітливою.

листівка з днем онуків 2025
листівка онуку з днем онуків 2025

Цього дня відзначається важливе церковне свято. "Телеграф" писав, що не можна робити у неділю, 7 вересня. Також сьогодні в Україні відзначається День підприємця 2025.

