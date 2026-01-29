У Трампа немає карт, щоб нас купити - Луценко про те, чи скоро закінчиться війна

Росія наразі не збавляє темпи на фронті і не планує це робити

Наразі питання переговорів України, Росії та США стоїть досить гостро, їх наріжний камінь — території Донеччини. Однак актуальність цих зустрічей під питанням, адже ситуація на фронті не виглядає як передумова для реальних домовленостей.

Про це колишній нардеп, а нині військовий Ігор Луценко розповів "Телеграфу" у матеріалі "Росія точно надірветься, якщо ми зробимо це: Ігор Луценко про терміни закінчення війни і страшну зброю ворога".

Що треба знати:

Переговори щодо миру будуть актуальні тоді, коли зміниться ситуація на фронті

Україні треба "танцювати" і далі перед Трампом

Росія не зупинить війну, поки в неї є ресурси на бої

За словами Луценко, наразі переговори не змінили суттєво хід війни. Однак вони залишаються однією з найголовніших тем для розмов не тільки серед політиків, а й різних експертів.

"В березні цього року ми будемо святкувати вже чотири роки мирних перемовин. І я оптимістично дивлюся, та, можливо, ще чотири рази по чотири ці мирні переговори будуть тривати", — каже військовий.

Він додає, що наразі переговори коментують майже усі охочі, але від цього фактично нічого не змінюється. На думку Луценка, перемовини будуть дійсно актуальні, коли зміниться ситуація на фронті, а зараз можна не хвилюватися.

До того ж росіяни будуть і далі наступати та проводити різні зустрічі з Росією та США. Однак це не означає, що росіяни перестануть захоплювати території навіть навпаки. Нардеп вважає, що наразі Україні треба зосереджуватися на політиці нового етапу. До прикладу, які види протипіхотних мін кращі? На магнітометрах чи на доплерівських ефектах? Це реальні речі, які дійсно впливають на настрій росіян, спроможності імперії.

"Нам, безумовно, треба танцювати перед Трампом, нікуди не подінешся. Набагато більш потужні країни в менше катастрофічних ситуаціях зараз танцюють перед Трампом. Але гарантій [безпеки] ніхто нам не дасть на цю, так звану, угоду. У Трампа немає карт, щоб нас купити. Він і не хоче давати реальні військові гарантії", — резюмував Луценко.

