Россия пока не сбавляет темпы на фронте и не планирует это делать

Пока вопрос переговоров Украины, России и США стоит достаточно остро, их краеугольный камень — территории Донецкой области. Однако актуальность этих встреч под вопросом, ведь ситуация на фронте не выглядит предпосылкой для реальных договоренностей.

Об этом бывший нардеп, а ныне военный Игорь Луценко рассказал "Телеграфу" в материале "Россия точно надорвется, если мы сделаем это: Игорь Луценко о сроках окончания войны и страшном оружии врага ".

Что нужно знать:

Переговоры о мире будут актуальны тогда, когда изменится ситуация на фронте

Украине нужно "танцевать" и дальше перед Трампом

Россия не остановит войну, пока у нее есть ресурсы на бои

По словам Луценко, переговоры не изменили существенно ход войны. Однако они остаются одной из главных тем для разговоров не только среди политиков, но и разных экспертов.

"В марте этого года мы будем праздновать уже четыре года мирных переговоров. И я оптимистично смотрю, и, возможно, еще четыре раза по четыре эти мирные переговоры будут продолжаться", — говорит военный.

Он добавляет, что переговоры комментируют почти все желающие, но от этого фактически ничего не меняется. По мнению Луценко, переговоры будут действительно актуальны, когда изменится ситуация на фронте, а сейчас можно не беспокоиться.

К тому же россияне будут и дальше наступать и проводить разные встречи с Россией и США. Однако это не значит, что россияне перестанут захватывать территории даже наоборот. Нардеп считает, что сейчас Украине нужно сосредотачиваться на политике нового этапа. К примеру, какие виды противопехотных мин лучше? На магнитометрах или доплеровских эффектах? Это реальные вещи, действительно влияющие на настроение россиян, способности империи.

"Нам, безусловно, надо танцевать перед Трампом, никуда не денешься. Гораздо более мощные страны в менее катастрофических ситуациях сейчас танцуют перед Трампом. Но гарантий [безопасности] никто нам не даст на это, так называемое, соглашение. У Трампа нет карт, чтобы нас купить. Он и не хочет давать реальные военные гарантии", — резюмировал Луценко.

