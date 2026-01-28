Пріоритети розставлено: Трамп виставив фото з Путіним на почесному місці у Білому домі
Американський лідер і раніше хизувався знімками з очільником Кремля
Президент США Дональд Трамп повісив у Білому домі своє фото з главою Росії Володимиром Путіним. Знімок було зроблено під час їхніх переговорів у серпні 2025 року на Алясці.
Що треба знати:
- Традиційно на стінах Білого дому розміщають кадри найбільш важливих моментів президентства
- Поява там фото з Путіним говорить про пріоритети Трампа
- Американський лідер і раніше давав зрозуміти, що пишається спільними кадрами з Путіним
Про це у соцмережі Х розповіла кореспондентка медіамережі PBS Елізабет Ландерс. Фото з'явилося у вестибюлі, який сполучає робоче Західне крило з житловими приміщеннями президента. При чому знімок розміщений над фотографією Трампа з однією з його онучок.
Трамп пишається фото з Путіним
Відомо, що раніше президент США подарував світлину, яка зараз з'явилася у Білому домі, керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Трамп поставив на знімку підпис.
Крім того, невдовзі після зустрічі на Алясці американський лідер похвалився, що Путін надіслав йому фотографію з неї. Це сталося раптово, під час розмови з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Трамп зазирнув у шухляду свого столу й витягнув світлину.
Мені щойно надіслав фотографію хтось, хто дуже сильно хоче бути тут. Він дуже поважав мене і нашу країну, але не дуже поважав інших. Це людина, на ім'я Владімір Путін, — заявив Трамп
Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у мережі показали нову обкладинку The Economist з Трампом. На ній глава США зображений верхи на білому ведмеді з голим торсом. Знімок буквально копіює давні фото Путіна.