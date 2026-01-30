Росія битиме у найсильніші морози? Якою буде погода в Україні після "енергетичного перемир'я"

Москва завершить "енергетичне перемир’я" напередодні морозів в Україні до -30

В Кремлі підтвердили, що президент США Дональд Трамп звернувся з особистим проханням до глави Росії Володимира Путіна утриматися від ударів по Києву до 1 лютого для створення умов для переговорів. Однак за версією Москви, "енергетичне перемир'я" триватиме лише до 1 лютого, а саме з цього дня в Україні почнуться екстремальні морози.

Дійсно, президент Трамп звернувся з особистим проханням до президента Путіна утриматися на тиждень — до 1 лютого — від завдання ударів по Києву для створення сприятливих умов для проведення переговорів, — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков

В нього запитали, чи входить безпосередньо дата 1 лютого в термін припинення вогню, про який просив Трамп. "До 1 лютого", — відповів Пєсков.

"Енергетичне перемир'я" завершиться саме напередодні екстремальних морозів

Як відомо, Трамп заявив, що особисто звернувся до Путіна з проханням зупинити масовані атаки на мирні міста України. За словами американського лідера, йшлося про тиждень рекордних морозів, яких, як він зазначив, українці раніше не переживали.

Трамп казав, що припинення обстрілів мало тривати тиждень — з 29 січня. Проте зараз Пєсков каже, що прохання Трампа окреслювало термін "до 1 лютого", натомість екстремальні морози, за прогнозами синоптиків, почнуться саме з цієї дати.

В період з 1 по 3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікується дуже холодна погода. Вночі температура повітря знизиться до 20-27 градусів морозу. А в Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями прогнозуються надзвичайні морози до -30 градусів (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

Прогноз погоди на 1 лютого

Прогноз погоди на 2 лютого

Прогноз погоди на 3 лютого

Раніше "Телеграф" розповідав, як президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо "енергетичного перемир'я". Такі кроки, наголосив президент, сприяють реальному руху до закінчення війни.