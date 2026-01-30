Россия будет бить в самые сильные морозы? Какая будет погода в Украине после "энергетического перемирия"

Москва завершит "энергетическое перемирие" в преддверии морозов в Украине до -30

В Кремле подтвердили, что президент США Дональд Трамп обратился с личной просьбой к главе России Владимиру Путину воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля для создания переговорных условий. Однако по версии Москвы "энергетическое перемирие" продлится лишь до 1 февраля, а именно с этого дня в Украине начнутся экстремальные морозы.

Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю — до 1 февраля — от нанесения ударов по Киеву для создания благоприятных условий для проведения переговоров, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

У него спросили, входит ли непосредственно дата 1 февраля в срок прекращения огня, о котором просил Трамп. "До 1 февраля", — ответил Песков.

"Энергетическое перемирие" завершится именно перед экстремальными морозами

Как известно, Трамп заявил, что лично обратился к Путину с просьбой остановить массированные атаки на мирные города Украины. По словам американского лидера, речь шла о неделе рекордных морозов, которых, как он отметил, украинцы раньше не переживали.

Трамп говорил, что прекращение обстрелов должно длиться неделю — с 29 января. Однако сейчас Песков говорит, что просьба Трампа определяла термин "до 1 февраля", а экстремальные морозы, по прогнозам синоптиков, начнутся именно с этой даты.

В период с 1 по 3 февраля в Украине кроме Закарпатья и южной части ожидается очень холодная погода. Ночью температура воздуха снизится до 20-27 градусов мороза. А в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами прогнозируются сильные морозы до -30 градусов (III уровень опасности, красный).

Прогноз погоды на 1 февраля

Прогноз погоды на 2 февраля

Прогноз погоды на 3 февраля

