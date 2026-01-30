Новини Давосу: університетам слід готуватися до зміни моделі "навчання-робота" – Інна Костиря

Причина перегляду підходів полягає у тенденціях ринку праці

Українським університетам слід терміново готуватися до зміни парадигми "навчання і роботи" студентів.

Такий висновок робить у своїй колонці докторка політичних наук, проректорка Київського національного університету культури та мистецтв Інна Костиря за результатами цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами Інни Костирі, на додаток до традиційної моделі "навчання 4-6 років → шукай роботу → почни заробляти" українські університети повинні запропонувати нову модель "навчайся + працюй + заробляй одночасно + постійно оновлюй навички". Це вкрай важливо в епоху ШІ, коли навички швидко застарівають і в людей є потреба постійно навчатися без відриву від роботи та заробітку.

Як зауважує пані Костиря, однією з центральних тем цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі був штучний інтелект та трансформація робочої сили. На думку експертів, щоб повною мірою реалізувати потенціал штучного інтелекту, організації повинні трансформувати свою робочу силу.

Ринок праці кардинально зміниться, зникнуть мільйони робочих місць, а натомість з'являться нові робочі місця, які потребуватимуть нових знань та вмінь, зокрема і ШІ-вмінь. І вирішальну роль в цьому відіграватиме навчання.

На думку експертів Давосу, співробітники все частіше усвідомлюють, що безперервне навчання є частиною роботи. Натомість вони очікують чіткого визначення важливих навичок, доступу до відповідного навчання та реальних можливостей застосувати ці навички.

Як зазначає в своїй колонці Інна Костиря, Всесвітній економічний форум в Давосі започаткував програму Learning-to-Earning Sandbox (Пісочниця з навчання для заробітку), яка покликана об'єднати університети, роботодавців та уряди для спільної розробки моделей, які інтегрують освіту з оплачуваною працею – на основі інтегрованих з роботою освітніх ступенів, стажування, модульного навчання, щоб пов'язати розвиток навичок безпосередньо з працевлаштуванням та створити найкращі практики, які можна повторити в різних секторах та регіонах.

Поєднання освіти з оплачуваною роботою – модель освіти, яка руйнує традиційну межу між навчанням і роботою через дуальні програми (освітній ступінь інтегрований з роботою), стажування та короткі модульні курси. В цих умовах студенти одночасно вчаться і працюють чи працівники працюють і водночас вчаться для підвищення кваліфікації чи здобуття нових навичок

Нові короткі модульні курси для працівників тепер потребують тижнів чи місяців навчання, а не років, з фокусом на конкретних вміннях і навичках. Такі програми дозволять швидко адаптувати свої навички під вимоги ринку та збирати свою освіту по частинах.

Виникає питання, зазначає Інна Костиря, чи готові українські університети вже зараз адаптуватися до нових умов і змінити свою модель освіти та запропонувати ринку відповідні навчальні продукти і курси?