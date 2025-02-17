"Постраждала" від війни в Україні: чим займається путіністка Малишева після закриття програми "Жити здорово"
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Програму закрили після початку повномасштабної війни в Україні
Олена Малишева — відома російська телеведуча та лікарка, яка багато років вела на російському Першому каналі свою передачу "Жити здорово". Після початку повномасштабної війни в Україні авторську програму Малишевої зняли з ефіру. Однак вона не залишилася без роботи, а знайшла собі "тепле" місце у державних структурах.
"Телеграф" розповість, де зараз Олена Малишева та чим вона займається після закриття її програми.
Олена Малишева — що про неї відомо
Олена Малишева народилася 13 березня 1961 року у Кемерово, зараз їй 63 роки. Вона має медичну освіту і з кінця 90-х уславилася завдяки своїм телепрограмам про здоров’я. Українським глядачам вона відома як ведуча шоу "Жити здорово", а також як героїня крінжових мемів у соцмережах.
У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну на Першому каналі в Росії відбулися суттєві зміни — там зняли з ефіру усі розважальні програми. Під роздачу потрапило і шоу Малишевої "Жити здорово". Програму закрили, а команду авторів проекту розпустили. Чи повернеться це дивне шоу про здоров’я в ефір центрального російського телебачення, невідомо.
Однак Олена Малишева не залишилася без роботи — тепер вона очолює Національний центр історичної пам’яті при президенті Росії і є членом Громадської палати РФ. Крім того, телеведуча та лікар має свій косметичний бренд "Дієта Олени Малишевої", володіє мережею клінік "Медичний центр Олени Малишевої" та має свій інформаційний портал "Здоров’я з Оленою Малишевою".
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