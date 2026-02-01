Трагедія на Черкащині: у суспільстві застерігають від героїзації нападника

Після загибелі чотирьох поліцейських на Черкащині, які були ветеранами російсько-української війни, суспільне обговорення дедалі частіше виходить за межі правової оцінки події. У соцмережах і медіа з’являються спроби пояснити або виправдати дії нападника, апелюючи до його військового досвіду, особистих переконань чи життєвих обставин.

На цьому тлі особливо небезпечними виглядають спроби "зрозуміти" дії нападника без прямого називання речей своїми іменами. Йдеться не лише про сам факт збройного нападу, а й про умисне добивання поранених правоохоронців, які вже не становили загрози. Саме цей момент у частині обговорень замовчується або знецінюється, хоча він є ключовим для моральної оцінки події.

З такою позицією у соцмережах виступив і Роман Романенко брат одного із загиблих поліцейських, помічник голови Національної поліції з питань ветеранської політики. Він наголосив, що героїзація злочину, зокрема ігнорування факту добивання поранених, змінює моральні орієнтири й фактично знецінює саме поняття людського життя.

"Ми перебуваємо в різних системах моральних координат. Цинічний убивця, який добивав поранених, не може бути героєм. Героїзація злочину — це співучасть у знеціненні людського життя", — написав Романенко на своїй сторінці у Facebook.

Окремо він звернув увагу на те, що в обговоренні трагедії часто знеособлюють загиблих правоохоронців, зводячи їх до узагальнених формулювань без пояснення ролей і обставин.

За словами Романенка, один із загиблих був дільничним офіцером поліції, який не брав участі в силових діях, а виконував стандартну процесуальну роботу — займався пошуком понятих для проведення обшуку.

Ще двоє загиблих були офіцерами спецпідрозділу — заступником командира роти та командиром взводу. Романенко наголосив, що особиста участь командирів у небезпечних процесуальних діях є проявом відповідальності, а не її імітацією.

"У таких підрозділах нормальною і відповідальною практикою є особисто очолювати небезпечні процесуальні дії, а не відправляти туди молодих капралів чи сержантів.Саме так виглядає командирська відповідальність, а не її імітація", — розповів Романенко.

Він також нагадав, що ці офіцери раніше брали участь у затриманні підозрюваних у вбивстві Героя України Василя Сергієнка та системно працювали з резонансними кримінальними справами.

У медіа та соцмережах також обговорюють версію про попередній конфлікт між нападником і місцевим депутатом, у межах якого фігурував можливий майновий спір. Саме в цій справі правоохоронці проводили слідчі дії. Водночас навіть наявність такого конфлікту не змінює суті подій: у момент, коли людина відкриває прицільний вогонь по правоохоронцях, будь-які цивільні спори, образи чи мотиви відходять на другий план і не можуть слугувати поясненням насильства — наголосив Романенко.

"Жоден майновий спір, жодна образа, жодне переконання у власній правоті не дає права вбивати. Вбивство не стає подвигом ні за яких обставин", — зазначив він.

Нагадаємо

Стрілянина сталася під час проведення слідчих дій у Черкаській області. Поліцейські прибули для обшуків у межах розслідування тяжкого злочину. За даними правоохоронців, підозрюваний був попереджений про слідчі дії та спочатку не чинив відкритого опору.

Згодом чоловік непомітно залишив територію домоволодіння та влаштував засідку поблизу дороги. Першими під обстріл потрапили поліцейські офіцери громади, які їхали шукати понятих. Один із них загинув на місці, інший зазнав поранень.

Після цього під вогонь потрапили співробітники спецпідрозділу, які прибули на виклик. За інформацією Національної поліції, нападник діяв умисно та відкривав прицільний вогонь, зокрема по поранених правоохоронцях, більше того — добивав їх впритул. Унаслідок стрілянини загинули четверо поліцейських. Нападника було ліквідовано під час спецоперації.