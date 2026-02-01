Трагедия в Черкасской области: в обществе предостерегают от героизации нападающего

После гибели четырех полицейских в Черкасской области, которые были ветеранами российско-украинской войны, общественное обсуждение все чаще выходит за рамки правовой оценки события. В соцсетях и медиа появляются попытки объяснить или оправдать действия нападающего, апеллируя к его военному опыту, личным убеждениям или жизненным обстоятельствам.

На этом фоне особенно опасны попытки "понять" действия нападающего без прямого называния вещей своими именами. Речь идет не только о самом факте вооруженного нападения, но и об умышленном добивании раненых правоохранителей, которые уже не представляли угрозы. Именно этот момент в части обсуждений замалчивается или обесценивается, хотя он является ключевым для моральной оценки события.

С такой позицией в соцсетях выступил и Роман Романенко брат одного из погибших полицейских, помощник главы Национальной полиции по ветеранской политике. Он подчеркнул, что героизация преступления, в том числе игнорирование факта добивания раненых, изменяет моральные ориентиры и фактически обесценивает понятие человеческой жизни.

"Мы находимся в разных системах моральных координат. Циничный убийца, который добивал раненых, не может быть героем. Героизация преступления — это соучастие в обесценивании человеческой жизни", — написал Романенко на своей странице в Facebook.

Отдельно он обратил внимание на то, что в обсуждении трагедии часто обезличивают погибших стражей порядка, сводя их к обобщенным формулировкам без объяснения ролей и обстоятельств.

По словам Романенко, один из погибших был участковым офицером полиции, не участвовавшим в силовых действиях, а выполнявший стандартную процессуальную работу — занимался поиском понятых для проведения обыска.

Еще двое погибших были офицерами спецподразделения — заместителем командира роты и командиром взвода. Романенко подчеркнул, что непосредственное участие командиров в опасных процессуальных действиях является проявлением ответственности, а не ее имитацией.

"В таких подразделениях нормальной и ответственной практикой лично возглавлять опасные процессуальные действия, а не отправлять туда молодых капралов или сержантов. Именно так выглядит командирская ответственность, а не ее имитация", — рассказал Романенко.

Он также напомнил, что офицеры ранее участвовали в задержании подозреваемых в убийстве Героя Украины Василия Сергиенко и системно работали с резонансными уголовными делами.

В медиа и соцсетях также обсуждают версию о предварительном конфликте между нападающим и местным депутатом, в рамках которого фигурировал возможный имущественный спор. Именно по этому делу правоохранители проводили следственные действия. В то же время, даже наличие такого конфликта не изменяет сути событий: в момент, когда человек открывает прицельный огонь по правоохранителям, любые гражданские споры, оскорбления или мотивы отходят на второй план и не могут служить объяснением насилия — подчеркнул Романенко.

"Ни один имущественный спор, ни одно оскорбление, ни одно убеждение в собственной правоте не дает права убивать. Убийство не становится подвигом ни при каких обстоятельствах", — отметил он.

Напомним

Стрельба произошла во время проведения следственных действий в Черкасской области. Полицейские прибыли для обысков в рамках расследования тяжкого преступления. По данным правоохранителей, подозреваемый был предупрежден о следственных действиях и поначалу не оказывал открытого сопротивления.

Впоследствии мужчина незаметно покинул территорию домовладения и устроил засаду у дороги. Первыми под обстрел попали полицейские офицеры общины, которые ехали в поисках понятых. Один из них погиб на месте, другой получил ранения.

После этого под огонь попали прибывшие по вызову сотрудники спецподразделения. По информации Национальной полиции, нападающий действовал преднамеренно и открывал прицельный огонь, в том числе по раненым правоохранителям, более того — добивал их в упор. В результате стрельбы погибли четверо полицейских. Нападавший был ликвидирован во время спецоперации.