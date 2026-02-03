Загиблого в ДТП нардепа Саламаху вшанували в Раді (фото)

У депутата залишилась дружина та троє маленьких дітей

У вівторок, 3 лютого, під час пленарного засідання Верховної Ради нардепи вшанували пам'ять загиблого колеги Ореста Саламахи. Депутат загинув в ДТП 25 січня.

Що треба знати:

На місці, де сидів нардеп в Раді, зробили невеликий меморіал

Засідання Ради почалось з традиційного співу гімну та вшанування пам'яті загиблих

Саламаха був народним депутатом від партії "Слуга народу"

Як видно з трансляції засідання Верховної Ради 3 лютого, нардепи почали його зі співу гімну Україна. Потім голова робочої групи і перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко закликав колег вшанувати пам'ять загиблих військових, цивільних та нардепа Саламахи хвилиною мовчання.

"Також ми висловлюємо щирі співчуття родині та колегам народного депутата дев'ятого скликання, члену Комітету Верховної Ради з питань бюджету, голові підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Оресту Ігоревичу Саламасі, який трагічно загинув 25 січня на 35 році життя", — наголосив Корнієнко.

Зауважимо, що на відео показали невеликий меморіал Саламасі на його місці у залі засіданні. Він складається з чорно-білого фото, червоних троянд та червоної запаленої свічки.

Орест Саламаха

Нагадаємо, у неділю, 25 січня, сталась ДТП. Орест Саламаха їхав на квадроциклі у селі Сокільники на автодорозі Львів – Пустомити – Меденичі. Близько 18:15 він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршруткою. Внаслідок аварії нардеп загинув. У нього залишилася дружина і троє маленьких дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто прийшов попрощатись з Саламахою, якого поховали під Львовом.