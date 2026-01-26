Згубила давня пристрасть? Що постив у соцмережах нардеп Саламаха, який загинув на квадроциклі (фото та відео)
Нардеп був досвідченим водієм
Орест Саламаха, народний депутат від партії "Слуга народу", загинув у ДТП на Львівщині ввечері у неділю, 25 січня. Чоловік за кермом квадроцикла виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою. Саламаха давно захоплювався мотоциклами та квадроциклами.
Що треба знати:
- Лікарі намагалися врятувати життя чоловіка, але він помер у лікарні
- Саламаха у 2023 році став власником на Mercedes-Benz EQS 450+
- У нардепа лишилося троє маленьких дітей
Своїм захопленням Орест Саламаха ділився у соцмережі Instagram. Ще у 2015 році він опублікував фото на мотоциклі, чимало подібних знімків він постив і пізніше.
Також на його сторінці чимало фото на квадроциклі. Так, у 2014 році Орест Саламаха опублікував фото квадроцикла у багажнику автомобіля. Він підписав знімок "початок".
У 2021 році нардеп постив фото на квадроциклі з маленьким сином. Він писав, що з сином подорожі стали цікавішими.
Крім того Саламаха показував, як їде квадроциклом складними ділянками. Він пересувався практично по бездоріжжю із вологою багнюкою.
Орест Саламаха загинув — що відомо
Аварія сталась близько 18:40 в Сокільниках на Львівщині. З невідомих причин, квадроцикл, який вів Саламаха, виїхав на зустрічну смугу та влетів у маршрутку. На місце аварії прибули медики, нардепа забрали у реанімацію. Лікарі до останнього боролись за його життя, але нардеп помер в лікарні близько 22:00.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину та дітей загиблого нардепа Саламахи. У Анни Саламахи лишилася елітна нерухомість.