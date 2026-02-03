Погибшего в ДТП нардепа Саламаху почтили в Раде (фото)

У депутата осталась жена и трое маленьких детей

Во вторник, 3 февраля, во время пленарного заседания Верховной Рады нардепы почтили память погибшего коллеги Ореста Саламахи. Депутат погиб в ДТП 25 января.

Что нужно знать:

На месте, где сидел нардеп в Раде, сделали небольшой мемориал

Заседание Рады началось с традиционного исполнения гимна и почтения памяти погибших

Саламаха был народным депутатом от партии "Слуга народа"

Как видно из трансляции заседания Верховной Рады 3 февраля, нардепы начали его с исполненыя гимна Украины. Затем глава рабочей группы и первый вице-спикер Рады Александр Корниенко призвал коллег почтить память погибших военных, гражданских и нардепа Саламахи минутой молчания.

"Также мы выражаем искренние соболезнования семье и коллегам народного депутата девятого созыва, члену Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, председателю подкомитета по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержке регионального развития Оресту Игоревичу Саламахе, трагически погибшему 25 января на 35 году жизни", — подчеркнул Корниенко.

На видео показали небольшой мемориал Саламахе на его месте в зале заседании. Он состоит из черно-белого фото, красных роз и зажженной свечи.

Орест Саламаха

Напомним, в воскресенье, 25 января, произошло ДТП. Орест Саламаха ехал на квадроцикле в селе Сокольники на автодороге Львов – Пустомыты – Меденичи. Около 18.15 он выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате аварии нардеп погиб. У него осталась жена и трое маленьких детей.

