Залишилися з елітною нерухомістю: що відомо про дружину та дітей загиблого нардепа Саламахи

Згідно податкових декларацій нардепа, його дружина має у власності багато нерухомості та іншого цінного майна

В неділю, 25 січня, в ДТП під Львовом трагічно загинув народний депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха.У нього залишилась дружина та трое маленьких дітей.

Орест Саламаха разом з дружиною Анною не раз викликав питання у перевіряючих органів. "Телеграф" розкаже про сім'ю нардепа.

Що відомо про Анну Саламаху

У 2024 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в декларації про доходи львівського нардепа Ореста Саламахи недостовірних відомостей на 9 млн грн. Зокрема, виникли питання, як його дружина змогла придбати три ділянки у Сокільниках всього за 66 тисяч гривень, в той час, як їхня мінімальна ринкова вартість становить 3 мільйони гривень.

Орест та Анна Саламахи з дітьми

Згідно з декларацією нардепа, його дружина Анна Саламаха також має будинок у Сокільниках під Львовом площею понад 400 квадратних метрів. Крім того, Анна має в цьому ж селі три нежитлові приміщення, загальною площею понад 600 квадратів.

Також дружина нардепа має дві земельні ділянки у селі Карачинів. Яворівського району, кожна з яких на понад 20 соток, і земельну ділянку в селі Терло, що за 5 кілометрів від польського кордону. Крім того в її власності є квартира у Львові у 65 квадратних метрів.

У нардепа залилишилось трое маленьких дітей

Серед рухомої власності у дружини є BMW X5 і мотоцикл Harley-Davidson XL 883. Крім того, в 2022 році Анна придбала ще й баштовий кран з верхнім поворотним пристроєм.

Родина Саламах в повному склада

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає єдина дочка екснардепа Ківалова.