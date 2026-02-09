САУ "Богдана" показали на міжнародній виставці в Саудівській Аравії (фото)

Українську самохідну артилерійську установку (САУ) "Богдана" продемонстрували на збройній виставці World Defence Show 2026 в Саудівській Аравії. Це перша фізична поява "Богдани" на Близькому Сході, передає "Оборонка".

За словами Владислава Бельбаса, директора компанії "Українська бронетехніка", яка займається просуванням "Богдани" на експорт, спочатку САУ відвезли у Словаччину, отримавши відповідний тимчасовий державний дозвіл. А згодом її забрав український літак Ан-124 "Руслан", який доправив 28-тонну установку на відкритий майданчик World Defence Show 2026.

САУ "Богдана" на World Defence Show 2026

Мета компанії – фізично продемонструвати український продукт на одному з найбільших ринків озброєння.

"Ми маємо бути присутні, доносити ринку найновіші розробки, які підтверджені на полі бою та могли би експортуватись у майбутньому. Прагнемо підтримувати зацікавленість в українському ОПК від локальних замовників та потенційних партнерів для спільного виробництва", – зазначив Бельбас.

Поряд з "Богданою" також представлена українська бронемашина "Варта-2" й наземний роботизований комплекс Protector.