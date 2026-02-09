САУ "Богдана" показали на международной выставке в Саудовской Аравии (фото)

Украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" продемонстрирована на вооруженной выставке World Defence Show 2026 в Саудовской Аравии. Это первое физическое появление "Богданы" на Ближнем Востоке, передает "Оборонка".

По словам Владислава Бельбаса, директора компании "Украинская бронетехника", занимающейся продвижением "Богданы" на экспорт, сначала САУ отвезли в Словакию, получив соответствующее временное государственное разрешение. Впоследствии ее забрал украинский самолет Ан-124 "Руслан", который доставил 28-тонную установку на открытую площадку World Defence Show 2026.

САУ "Богдана" на World Defence Show 2026

Цель компании – физически продемонстрировать украинский продукт на одном из самых больших рынков вооружения.

"Мы должны присутствовать, доносить рынку новейшие разработки, которые подтверждены на поле боя и могли бы экспортироваться в будущем. Стремимся поддерживать заинтересованность в украинском ОПК от локальных заказчиков и потенциальных партнеров для совместного производства", — отметил Бельбас.

Наряду с "Богданой" представлена украинская бронемашина "Варта-2" и наземный роботизированный комплекс Protector.