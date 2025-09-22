На кладовищі стоїть копія пам’ятника: як виглядає могила дружини Сталіна, яка застрелилася після сварки з ним

Молодій жінці був лише 31 рік, коли вона застрелилася

Надія Алілуєва – друга дружина Йосипа Сталіна, яка була на 21 рік молодшою і народила йому двох дітей – сина Василя та доньку Світлану. Цього дня, 22 вересня 1901 року, Надія мала день народження.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила другої дружини Сталіна та як вона померла у 31 рік.

Що відомо про смерть Надії Алілуєвої?

Надія Алілуєва народилася 22 вересня 1901 року в Баку в сім’ї революціонерів Сергія Яковича Алілуєва та Ольги Федоренко. Вона стала другою дружиною Сталіна. Будучи 15-річною дівчиною, вона без пам’яті в нього закохалася, а через два роки — 1919-го вони одружилися. І хоча шлюб був зареєстрований офіційно, стосунки у пари були складними через жорсткий характер Сталіна та його політичну діяльність.

Йосип Сталін і Надія Аллілуєва

Після 13 років спільного життя та народження двох дітей, шлюб Сталіна і Надії закінчився смертю жінки. За офіційною версією, Алілуєва скоїла самогубство, застрелившись із пістолета свого брата після чергової сварки з чоловіком.

Надія Алілуєва з донькою Світланою

Однак за неофіційними версіями та припущеннями істориків, до смерті Надії міг бути причетний сам Сталін. Говорили, що саме він убив її у листопаді 1932 року. При цьому є твердження, що смерть дружини глибоко вразила "вождя народів".

Йосип Сталін та Надія Аллілуєва в компанії друзів

Який вигляд має могила дружини Сталіна?

Надію Алілуєву поховали на Новодівичому кладовищі в Москві. Згодом на її могилі встановили незвичайний пам’ятник з білого мармуру. Він являв собою високий постамент із бюстом жінки. Напис на пам’ятнику свідчив: "Надія Сергіївна Алілуєва-Сталіна 1901-1932 член ВКП(б) від І. В. Сталіна".

Могила Надії Аллілуєвої у Москві

Ходили чутки, що спочатку поруч із могилою Надії стояла лавка, на якій міг годинами на самоті сидіти Сталін, коли приходив до дружини на кладовище. Однак тепер немає ні лавочки, ні пам’ятника.

Копія пам’ятника на могилі Надії Аллілуєвої

Як виявилося, оригінал мармурового постаменту прибрали з Новодівичого кладовища та відправили до Третьяковської галереї, а на могилі Аллілуєвої з того часу стоїть копія пам’ятника.

Оригінал пам’ятника зберігається у Третьяковській галереї

