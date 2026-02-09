Росія говорить про наступ ЗСУ: що насправді відбувається на межі Запорізької та Дніпропетровської областей

На Гуляйпільському напрямку зросла бойова активність

Російські джерела та міжнародні експерти заявляють про можливе просування Збройних сил України на південно-східному напрямку. Зокрема, росіяни заявляють про наступ з боку Покровського, Великомихайлівки, Тернуватого та Гуляйполя на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Телеграф" розбирався, що відбувається на цій ділянці фронту. Офіційно Генеральний штаб ЗСУ не повідомляв про наступ, однак головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський нещодавно згадував про наступ Сил оборони на деяких напрямках.

Бойові дії на Гуляйпільському напрямку/ Зведення Генштабу ЗСУ 9 лютого

За даними карти DeepState, Тернувате прилягає до сірої зони, і лише деякі частини селища в неї входили. Напередодні повідомили про повну зачистку населеного пункту від росіян.

До цього росіяни активно намагалися удати, що селище захоплене — малими диверсійними групами проникали на територію та намагались повішати прапори. Про це йшлося в заяві угруповання військ "Південь". Максим Прудеус, офіцер 210-го окремого штурмового полку, розповів, що в районі Гуляйполя на Запоріжжі бойові дії відбуваються активніше, але за звичною для фронту схемою: ворог намагається проникати в сіру зону малими диверсійними групами, які Сили оборони виявляють за допомогою дронів і знищують. За його словами, така тактика зумовлена неможливістю застосовувати колони техніки, а морози нині уповільнили ці спроби, оскільки холод негативно впливає і на техніку, і на особовий склад.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку/ Карта DeepState

Що кажуть міжнародні експерти

За даними інституту вивчення війни, українські війська дійсно могли просунутися на Гуляйпільському напрямку. Вдалось геолокалізувати просування українських військ в східному Тернуватому, північно-західних Прилуках та північному Придорожньому (усі на північний захід від Гуляйполя). Повідомляється також про контратаку поблизу Братського. За оцінками ISW, наступальна операція росіян не припинилась, проте не забезпечила їм просування.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку / Дані ISW

Нагадаємо, росіяни в кінці січня мали певні успіхи на Гуляйпільському напрямку, зокрема 21 січня на мапі DeepState позначене окупованим село Дорожнянка Пологівського району.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається у Покровську. Росія кинула на цей напрямок близько 140 тисяч військових.